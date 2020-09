Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3955dfcb-5e79-4b7c-aeec-39a36b08f74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok és diákok egy részének is karanténba kellett vonulniuk.","shortLead":"A tanárok és diákok egy részének is karanténba kellett vonulniuk.","id":"20200914_koronavirus_hodmzovasarhely_reformatus_gimnazium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3955dfcb-5e79-4b7c-aeec-39a36b08f74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa1e185-2c02-4ed8-8241-2cb8e9c257a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_koronavirus_hodmzovasarhely_reformatus_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:43","title":"Koronavírus miatt otthon tanul a hódmezővásárhelyi református gimnázium egyik osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","shortLead":"Az elmúlt napon 484 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.","id":"20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d557850-4714-4343-8ff1-60fe3fc80404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89869ebc-46a5-4e8e-8599-7894e216e63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_koronavirus_jarvany_fertozes_adatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:32","title":"Négy újabb halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e8298-9782-4f82-8f42-d9c330c086ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Műtárgyak Éjszakája 100 különböző programja 3 napon át 50 helyszínen lesz látogatható.","shortLead":"A Műtárgyak Éjszakája 100 különböző programja 3 napon át 50 helyszínen lesz látogatható.","id":"202037_fesztival__muveszet_a_javabol_mutargyak_ejszakaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e8298-9782-4f82-8f42-d9c330c086ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaa693-b725-4bf7-8e91-61abd479fd5a","keywords":null,"link":"/360/202037_fesztival__muveszet_a_javabol_mutargyak_ejszakaja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:30","title":"Budapesten ez a hét a képzőművészet kedvelőinek hete ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58b9a6d-2f6a-48b9-b79a-e2d3d67e7a9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusról szóló nemzeti konzultáció íveit öntötték a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé.","shortLead":"A koronavírusról szóló nemzeti konzultáció íveit öntötték a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé.","id":"20200913_Konzultacios_ivekkel_szemetelte_ossze_a_Momentum_Rogan_Antal_budai_villajanak_udvarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58b9a6d-2f6a-48b9-b79a-e2d3d67e7a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6be254-6b13-42ba-8ff8-612da50c05c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Konzultacios_ivekkel_szemetelte_ossze_a_Momentum_Rogan_Antal_budai_villajanak_udvarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:42","title":"Konzultációs íveket szórt a Momentum Rogán Antal bérelt lakásának udvarára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cba42cc-d67d-4898-b399-4a2d76458fc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha hihetünk az exit-poll eredményeknek, az ellenzéki Navalnijék a kanyarban sincsenek az oroszországi regionális választásokon.","shortLead":"Ha hihetünk az exit-poll eredményeknek, az ellenzéki Navalnijék a kanyarban sincsenek az oroszországi regionális...","id":"20200913_Putyin_partja_valamennyi_orosz_regioban_gyozott_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cba42cc-d67d-4898-b399-4a2d76458fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e226103-b2f0-4c6c-8f58-a6f58f6d93dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Putyin_partja_valamennyi_orosz_regioban_gyozott_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:55","title":"Putyin pártja valamennyi orosz régióban győzött vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hitelfelvételnél azonban figyelni kell: hiába lesz valakinek az idén készen a háza, ha most szeretne hitelt felvenni rá, már a 2021-től érvényes energetikai előírásoknak kell a terveknek megfelelnie","shortLead":"A hitelfelvételnél azonban figyelni kell: hiába lesz valakinek az idén készen a háza, ha most szeretne hitelt felvenni...","id":"20200913_ingatlan_adasvetel_energiahatekonysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f29307-22e5-4a7c-933c-e7fc093e9f1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200913_ingatlan_adasvetel_energiahatekonysag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:53","title":"Drágábban és nagyon gyorsan kelnek el az energiahatékony lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten...","id":"20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46073bac-85ae-466f-a8b5-95daef852c21","keywords":null,"link":"/360/20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:00","title":"Radar360: 100 ezer tüntető Minszkben, vesztegzár jön Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","shortLead":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","id":"20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6701aab-e4ca-4b67-93a5-690cba2f4b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:11","title":"Egy Bentley Flying Spur árában van a Lexus kisbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]