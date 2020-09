Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt pozitív esetet találtak a közel 900 főt foglalkoztató, Lázár János felügyelte állami tulajdonú társaságban.\r

\r

","shortLead":"Öt pozitív esetet találtak a közel 900 főt foglalkoztató, Lázár János felügyelte állami tulajdonú társaságban.\r

\r

","id":"20200920_mezohegyesi_menesbirtok_koronavirusteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9982be3-11da-4a76-9ddc-3deca3cd71e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_mezohegyesi_menesbirtok_koronavirusteszt","timestamp":"2020. szeptember. 20. 10:52","title":"Letesztelték koronavírusra a teljes mezőhegyesi ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Még utólagos novemberi nyugdíjemelésre is kényszerül a kormány a várakozásokat meghaladó infláció miatt.","shortLead":"Még utólagos novemberi nyugdíjemelésre is kényszerül a kormány a várakozásokat meghaladó infláció miatt.","id":"202038__elelmiszerarrobbanas__atharitott_koltsegek__devizahatas__total_brutal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431f577-670a-4949-9242-93a38eb571f0","keywords":null,"link":"/360/202038__elelmiszerarrobbanas__atharitott_koltsegek__devizahatas__total_brutal","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:00","title":"Aranyárban mért kolbász, méregdrága alma: miért kerül ennyibe az élelmiszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel fejleszti az online platformokat. Bár kérdéses, hogyan hat ez a leütési árakra, ennél jobbat egyelőre még senki sem talált ki az életben maradásra. Ám nem ez az egyetlen probléma.","shortLead":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel...","id":"20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34686e8-e686-44aa-be79-f2fa866861a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"Kezdünk kifogyni a magyar alkotásokból - de ennél nagyobb baj is van a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42baac7-7233-4324-87d2-fb614e73c917","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Közben zajlik a történelem: a parlament megszavazza a német egyesítést, az NDK kilép a Varsói Szerződésből. ","shortLead":"Közben zajlik a történelem: a parlament megszavazza a német egyesítést, az NDK kilép a Varsói Szerződésből. ","id":"20200918_azbeszt_trabant_mercedes_1990_szeptember_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42baac7-7233-4324-87d2-fb614e73c917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b0d6a5-b904-4bed-a74f-ce1758f629ff","keywords":null,"link":"/360/20200918_azbeszt_trabant_mercedes_1990_szeptember_19","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:00","title":"Trabanttal menekülő bankrablók: az átmenet bűnügyei – 1990. szeptember 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus lett az MSZP egyik társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a párt stabil, egységes és megvan az ereje a következő választáshoz.","shortLead":"A politikus lett az MSZP egyik társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a párt stabil, egységes és megvan az ereje...","id":"20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_mszp_tarselnok_2022_es_valasztas_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1051d4f8-28f3-420d-9fe8-d30ec81e0dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_mszp_tarselnok_2022_es_valasztas_europai_unio","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:28","title":"Kunhalmi: 2022-ben megmenthetjük az Európai Uniót Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates figyelmeztetett rá, most tényleg megtörténik: a gazdagabb nemzetek kis csoportja befoglalta a gyártás előtt álló koronavírusoltás-készletek zömét.","shortLead":"Bill Gates figyelmeztetett rá, most tényleg megtörténik: a gazdagabb nemzetek kis csoportja befoglalta a gyártás előtt...","id":"20200921_koronavirus_vakcina_jelolt_oltoanyag_oltas_gazdag_allamok_bill_gates_moderna_astrazeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46452be-a1ad-4a04-a96d-e6c34826e6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_koronavirus_vakcina_jelolt_oltoanyag_oltas_gazdag_allamok_bill_gates_moderna_astrazeneca","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:03","title":"Úgy tűnik, a koronavírus-vakcinához tényleg csak a gazdagabbak juthatnak először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két gyanúsított férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","shortLead":"A két gyanúsított férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","id":"20200920_Miskolci_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2f019-4e2f-4ce1-8d72-18d371913657","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Miskolci_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:21","title":"Újabb embert tartóztattak le a miskolci gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.\r

\r

","shortLead":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.\r

\r

","id":"20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b1a9cd-7744-4da4-88cf-8197613f8ac0","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:15","title":"Megvan Japán legnagyobb töke: több mint 400 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]