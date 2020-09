Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","shortLead":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","id":"20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6acd427-ba63-453d-8328-e2a2573a3895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:41","title":"Nem lesz idén Nobel-díjátadó ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt volt elnöke azután írta ezt, hogy kiderült: a kormány megvonja a többlettámogatást az Iványi Gábor vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség iskoláitól. ","shortLead":"Az Együtt volt elnöke azután írta ezt, hogy kiderült: a kormány megvonja a többlettámogatást az Iványi Gábor vezette...","id":"20200923_juhasz_peter_egyutt_orban_viktor_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739504c-af30-4585-8bfa-5c38da0de9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_juhasz_peter_egyutt_orban_viktor_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:27","title":"Juhász Péter szerint Orbán Viktor pszichopata, és végérvényesen fasisztává vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egészen aprócska termelők is meglátták a lehetőséget (vagy a kényszerűséget) a tavaszi bezárkózásban, és házhoz szállítást vállaló webshopokat indítottak. Eddig úgy tűnik, többségük sikeresen.","shortLead":"Egészen aprócska termelők is meglátták a lehetőséget (vagy a kényszerűséget) a tavaszi bezárkózásban, és házhoz...","id":"202038_adatgazdak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793dfd0d-1a25-44c8-9739-6555c5df4440","keywords":null,"link":"/360/202038_adatgazdak","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:00","title":"A gazda házhoz viszi: óriásit fejlődött a digitalizáció a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez beérkezett visszajelzések szerint sok iskolában a megfelelő fertőtlenítést sem megoldott.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez beérkezett visszajelzések szerint sok iskolában a megfelelő fertőtlenítést...","id":"20200922_tanar_karantenszabaly_tappenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3c5b23-49f7-47a6-99b3-6bba3014c50a","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_tanar_karantenszabaly_tappenz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:17","title":"A tanárok pénztárcája is megérezheti a hiányos karanténszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti parkolásról és egy pesti fonódó villamoshálózatról is nyilatkozott.","shortLead":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti...","id":"20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7bd0ba-e909-4b73-beb8-5d5b68a0912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:09","title":"Balogh Samu: A Nagykörút komplex felújítását még ebben a ciklusban meg lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0f2a1-ff35-4b49-912d-5d2b235573c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe megvillantotta a Photoshopba érkező új funkciót, mellyel az égboltot és rajta a felhők szerkeszthetők gyorsan, kényelmesen.","shortLead":"Az Adobe megvillantotta a Photoshopba érkező új funkciót, mellyel az égboltot és rajta a felhők szerkeszthetők gyorsan...","id":"20200923_adobe_photoshop_mesterseges_intelligencia_felho_egbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b0f2a1-ff35-4b49-912d-5d2b235573c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd160ff4-971b-4a3b-b6fc-57816d59950e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_adobe_photoshop_mesterseges_intelligencia_felho_egbolt","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:33","title":"Bámulatosan tudja lecserélni az égboltot, a felhőket a Photoshop új funkciója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","shortLead":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","id":"20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d122d296-2fb4-4f7d-82b4-d22732a4188b","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:35","title":"Tévedett a labor, mégsem koronavírusos az óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak néhány száz ember volt jelen az eseményen. ","shortLead":"Csak néhány száz ember volt jelen az eseményen. ","id":"20200923_aljakszandr_lukasenka_hivatali_esku_feheroroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc8dee-a675-4e8d-b94d-2793510179ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_aljakszandr_lukasenka_hivatali_esku_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:34","title":"Lukasenka úgy tette le a hivatali esküt, hogy be sem jelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]