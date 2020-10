Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint. A talpra állást segítő keretből 5-150 milliót kaphat majd egy-egy cég.","shortLead":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint...","id":"20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46f7b78-c7a7-407d-9ca3-836b0bc01628","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","timestamp":"2020. október. 05. 07:25","title":"10 milliárdos támogatást kaphat a divatipar és a kreatív szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik.","shortLead":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei...","id":"20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640fad73-89aa-498f-9aa6-74c4d7484711","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","timestamp":"2020. október. 04. 10:25","title":"Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9120da-c5d4-4b23-b697-d9eedbc8fd13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót ellopták, szétszerelték, de a rendőrök elől nem menekülhettek.","shortLead":"Az autót ellopták, szétszerelték, de a rendőrök elől nem menekülhettek.","id":"20201004_Ujra_bebizonyosodott_nem_jo_otlet_a_kocsiban_hagyni_a_slusszkulcsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9120da-c5d4-4b23-b697-d9eedbc8fd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d778a650-b413-410c-9435-8b9673a24bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ujra_bebizonyosodott_nem_jo_otlet_a_kocsiban_hagyni_a_slusszkulcsot","timestamp":"2020. október. 04. 17:59","title":"Újra bebizonyosodott, nem jó ötlet a kocsiban hagyni a slusszkulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb65c5b7-ff27-4a15-b04e-8c5e9ebbac63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen, amikor átlyukasztja a buszt egy autó - szerencsére csak egy teszten.","shortLead":"Ilyen, amikor átlyukasztja a buszt egy autó - szerencsére csak egy teszten.","id":"20201004_Nezze_meg_milyen_amikor_egy_auto_tobb_mint_200al_rohan_bele_egy_buszba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb65c5b7-ff27-4a15-b04e-8c5e9ebbac63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ce784-285b-433c-842c-0053ebf2fbb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Nezze_meg_milyen_amikor_egy_auto_tobb_mint_200al_rohan_bele_egy_buszba","timestamp":"2020. október. 04. 17:05","title":"Nézze meg milyen, amikor egy autó kétszázzal rohan bele egy buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c628febf-dcf2-4c6d-926a-def7f05a6289","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Új fejezet kezdődik novemberben a videójátékok történetében. A most érkező gépekkel hét-nyolc évre próbálják elnyerni a játékosok többségének bizalmát az idén 45 milliárd dollárosra becsült piacon. ","shortLead":"Új fejezet kezdődik novemberben a videójátékok történetében. A most érkező gépekkel hét-nyolc évre próbálják elnyerni...","id":"202040__generaciovaltas_ajatekpiacon__kilencedik_menet__arharcosbal__mire_megy_ajatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c628febf-dcf2-4c6d-926a-def7f05a6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d67da60-3daf-4173-833a-fb589915003c","keywords":null,"link":"/360/202040__generaciovaltas_ajatekpiacon__kilencedik_menet__arharcosbal__mire_megy_ajatek","timestamp":"2020. október. 04. 08:15","title":"Háború a játékosokért: egymásnak feszül a Sony, a Microsoft és a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vuhanban elvégzett felmérés szerint sokaknak tett rosszat, hogy állandóan értesültek a hírekről.","shortLead":"A Vuhanban elvégzett felmérés szerint sokaknak tett rosszat, hogy állandóan értesültek a hírekről.","id":"20201005_depresszio_koronavirus_vuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024da04-9210-4e40-a9dd-91dbd4c24945","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_depresszio_koronavirus_vuhan","timestamp":"2020. október. 05. 19:21","title":"Depressziót idézhet elő a közösségi média túlzott használata a világjárvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfe9d5d-6656-4afc-8319-84428f2de62a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201005_300_kmh_vegsebessegu_audi_rs4_abt_kombi_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dfe9d5d-6656-4afc-8319-84428f2de62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd180eb-3db9-488e-bf51-691e589373cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_300_kmh_vegsebessegu_audi_rs4_abt_kombi_erkezett","timestamp":"2020. október. 05. 07:59","title":"300 km/h végsebességű Audi RS4 kombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d348d811-9a22-4507-9df6-71cd428c10f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalogsági ásóval rátámadt egy katonai ruhát viselő férfi egy zsidó diákra vasárnap délután egy hamburgi zsinagóga előtt.","shortLead":"Gyalogsági ásóval rátámadt egy katonai ruhát viselő férfi egy zsidó diákra vasárnap délután egy hamburgi zsinagóga...","id":"20201004_Tamadas_ert_egy_zsido_diakot_Hamburgban_egy_zsinagoga_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d348d811-9a22-4507-9df6-71cd428c10f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc85d26-a6f0-434d-8011-e55313a9719c","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Tamadas_ert_egy_zsido_diakot_Hamburgban_egy_zsinagoga_elott","timestamp":"2020. október. 04. 21:55","title":"Támadás ért egy zsidó diákot Hamburgban egy zsinagóga előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]