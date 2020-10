Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b","c_author":"","category":"itthon","description":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei Cserdiben.","shortLead":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei...","id":"20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8236d04e-41a1-4498-851e-e60fb3e43d87","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","timestamp":"2020. október. 04. 20:22","title":"Bogdán Gyula nyerte az időközi polgármester-választást Cserdiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több árkategóriában próbál kínálni valamit. Megnéztük, mit tud az MSI belépő szintű sorozatából származó gépe, az MSI GL65 Leopard, és mire képes, ha nem játékra használják.","shortLead":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több...","id":"20201005_msi_gl65_leopard_10sek_gamer_laptop_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadf5d09-1aa5-4b0e-a4bb-f78e2e66308c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_msi_gl65_leopard_10sek_gamer_laptop_teszt","timestamp":"2020. október. 05. 14:03","title":"Mit teljesít egy játékosoknak szánt, erős laptop, ha nem játszunk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00932b46-3461-4643-80f5-8ab305b545ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Meseország mindenkiért című könyv ellen tüntetett a Mi Hazánk a VIII. kerületben, a Budapest Pride rászervezett. ","shortLead":"A Meseország mindenkiért című könyv ellen tüntetett a Mi Hazánk a VIII. kerületben, a Budapest Pride rászervezett. ","id":"20201003_Pridezenevel_fogadtak_a_Mi_Hazank_tuntetoit_a_Brody_Sandor_utcaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00932b46-3461-4643-80f5-8ab305b545ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f0ecc8-838a-4425-972b-e330536d8ef7","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Pridezenevel_fogadtak_a_Mi_Hazank_tuntetoit_a_Brody_Sandor_utcaban","timestamp":"2020. október. 03. 18:28","title":"Pride-zenével fogadták a Mi Hazánk tüntetőit a Bródy Sándor utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel negyeddöntőbe jutott a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel negyeddöntőbe jutott...","id":"20201004_A_negyeddontobe_jutottak_Babosek_a_Roland_Garroson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8834e4-c213-4481-ae60-cce2bf389dbd","keywords":null,"link":"/sport/20201004_A_negyeddontobe_jutottak_Babosek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2020. október. 04. 19:25","title":"A negyeddöntőbe jutottak Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de az iskolákban javult a helyzet.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de...","id":"20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97a7330-c1ed-4174-9c22-644b8d040f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","timestamp":"2020. október. 05. 13:13","title":"Müller: Nem alakult ki gócpont a Szuperkupa-döntőn a számok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Két döntés emeli motivációnkat a következő szintre: a hozzáállás és a környezet megválasztása - mutat rá Brendon Burchard teljesítménycoach A motiváció kiáltványa című könyvében.","shortLead":"Két döntés emeli motivációnkat a következő szintre: a hozzáállás és a környezet megválasztása - mutat rá Brendon...","id":"20201004_Hogyan_erosithetjuk_a_motivacionkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618ea1e8-0f05-47d5-a67c-3b424d4816b7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201004_Hogyan_erosithetjuk_a_motivacionkat","timestamp":"2020. október. 04. 19:15","title":"Hogyan erősíthetjük a motivációnkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e96a3f-ee0e-469c-80b3-25b6285f8400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad az indián nyár.","shortLead":"Marad az indián nyár.","id":"20201004_Hetfon_meleg_lesz_szel_es_nemi_csapadek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53e96a3f-ee0e-469c-80b3-25b6285f8400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b94b494-cd20-4371-a26f-14618e7589ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Hetfon_meleg_lesz_szel_es_nemi_csapadek","timestamp":"2020. október. 04. 15:48","title":"Hétfőn meleg lesz, szél, és némi csapadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban készült felvételről beszélgessenek: mások mellett a Dózsa György úti halálos baleset miatt ekkor már eljárás alatt álló M. Richárd, a Városliget beruházásait védő biztonsági cég vezetője, a Kubatov Gábor fideszes pártigazgatóval is jó kapcsolatot ápoló Tóth Csaba, valamint F. Gábor, aki később a felvételek miatt indított zsarolási ügy egyik gyanúsítottja lett. M. Richárd a találkozóra magával vitte azt a pendrive-ot is, ami még 2018 nyarán, a házi őrizete alatt „felejtődött” nála. A pendrive-on azok a felvételek voltak, amelyek később Borkai Zsolt győri polgármester bukásához vezettek. A Borkai-felvétel útjának eddig nem ismert részleteinek jártunk utána. A szálak az alvilágba vezettek. ","shortLead":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban...","id":"20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91edcdc3-9810-4b13-979f-ec2a4e02805c","keywords":null,"link":"/360/20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","timestamp":"2020. október. 05. 06:30","title":"Mondtam neki, hogy van egy kis probléma, mire ő annyit mondott: Borkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]