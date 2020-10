Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke kedden a Facebookra és a Twitterre is kiírta, hogy szerinte a koronavírus miatt kevesebben halnak meg, mint az influenza miatt. A téves információ terjesztését egyik platform sem tűrte el.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke kedden a Facebookra és a Twitterre is kiírta, hogy szerinte a koronavírus miatt kevesebben...","id":"20201006_donald_trump_koronavirus_influenza_halalozasi_arany_facebook_bejegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5257f55-9cfb-4af3-b155-68e198b4adf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_donald_trump_koronavirus_influenza_halalozasi_arany_facebook_bejegyzes","timestamp":"2020. október. 06. 20:17","title":"Donald Trump kiírta, hogy nem is olyan halálos a koronavírus, a Facebook törölte a bejegyzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","shortLead":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","id":"20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63323e00-4926-47bd-8ca2-28af47f92d87","keywords":null,"link":"/elet/20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 15:55","title":"Óriásplakáton üzenik Trumpnak Koszovóból: gyógyuljon meg mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead7efff-1318-441a-a749-adf8a010c858","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint az elmúlt 24 órában elhunyt 20 beteg közül, mindegyiknek volt alapbetegsége. A járvány 44 éves áldozatáról nem beszélt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint az elmúlt 24 órában elhunyt 20 beteg közül, mindegyiknek volt alapbetegsége...","id":"20201006_operatv_torzs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead7efff-1318-441a-a749-adf8a010c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3842ace2-4df0-4b1b-a551-c421efb24797","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_operatv_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 12:52","title":"Müller Cecília: 14 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6baf807b-b0ee-4834-bc82-c1fc71e8ba33","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik újdonság téglalapformájú kijelzőjével, a másik katonai minősítésű strapabíró kivitelével tűnik ki a sorból. És közös vonásuk az átlagot messze meghaladó üzemidő. Teszten a Honor Watch ES és a Honor Watch GS Pro.","shortLead":"Az egyik újdonság téglalapformájú kijelzőjével, a másik katonai minősítésű strapabíró kivitelével tűnik ki a sorból. És...","id":"20201005_honor_watch_es_gs_pro_okosora_teszt_funkciok_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6baf807b-b0ee-4834-bc82-c1fc71e8ba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88842969-fe63-43aa-8379-70614d747945","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_honor_watch_es_gs_pro_okosora_teszt_funkciok_velemeny","timestamp":"2020. október. 05. 18:30","title":"Dávid és Góliát: kompakt és strapabíró Honor okosórákat nyúztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett a MalwareHunterTeam.","shortLead":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett...","id":"20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0b229b-85b8-444c-a9eb-e8054d99eb8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","timestamp":"2020. október. 05. 15:03","title":"Vigyázzon, újfajta csalás indult, Facebook- és Instagram-jelszavakat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több árkategóriában próbál kínálni valamit. Megnéztük, mit tud az MSI belépő szintű sorozatából származó gépe, az MSI GL65 Leopard, és mire képes, ha nem játékra használják.","shortLead":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több...","id":"20201005_msi_gl65_leopard_10sek_gamer_laptop_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadf5d09-1aa5-4b0e-a4bb-f78e2e66308c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_msi_gl65_leopard_10sek_gamer_laptop_teszt","timestamp":"2020. október. 05. 14:03","title":"Mit teljesít egy játékosoknak szánt, erős laptop, ha nem játszunk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai környezetbe helyezte, most pedig Péterfy-Novák Éva megtörtént esetekből írt regényét adaptálta színpadra és rendezte. HVG-interjú Tasnádi István rendezővel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárával.","shortLead":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai...","id":"202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b72bf2c-9573-47a7-9a43-9ba754bd31db","keywords":null,"link":"/360/202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","timestamp":"2020. október. 05. 19:00","title":"Tasnádi István rendező: Nem lehet buldózerrel megreformálni az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]