[{"available":true,"c_guid":"430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától Új-Zélandig 11 nap alatt.","shortLead":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától...","id":"20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b872f549-8e62-481e-bfad-6ceab1d7d5ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","timestamp":"2020. október. 15. 07:33","title":"Több mint 12 000 kilométert repült megállás nélkül egy kis goda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az álláshalmozó rendező nagyon is beleillene a Macbeth 4. felvonásába – nyilatkozta Csáki Judit a tekintélyes amerikai külpolitikai szaklapnak, a Foreign Policy-nek.","shortLead":"Az álláshalmozó rendező nagyon is beleillene a Macbeth 4. felvonásába – nyilatkozta Csáki Judit a tekintélyes amerikai...","id":"20201014_Csaki_Judit_Vidnyanszky_Orban_Macbethje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a26e52f-529e-4019-b4aa-ede479a4766f","keywords":null,"link":"/360/20201014_Csaki_Judit_Vidnyanszky_Orban_Macbethje","timestamp":"2020. október. 14. 07:37","title":"Csáki Judit: Vidnyánszky Orbán Macbeth-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés valószínűleg tovább mélyíti majd a feszültséget az Egyesült Államok és az Európai Unió között.","shortLead":"A döntés valószínűleg tovább mélyíti majd a feszültséget az Egyesült Államok és az Európai Unió között.","id":"20201014_amerikai_termekek_buntetovam_wto_europai_unio_boeing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0f01b2-5368-464a-9818-3acaf2cdc8af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_amerikai_termekek_buntetovam_wto_europai_unio_boeing","timestamp":"2020. október. 14. 11:49","title":"Amerikai termékekre vethet ki büntetővámot az EU, az USA megtorlással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8a91f0-3b79-45fd-9fef-4848d1d39252","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201014_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8a91f0-3b79-45fd-9fef-4848d1d39252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1858-f7d0-4650-aa46-f40159cfedf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Marabu_Feknyuz_Orban_es_az_orvosok","timestamp":"2020. október. 14. 15:57","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bf667-0b13-47dd-b777-c63628e581e9","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte a NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok antiszemita megnyilvánulásainak. Majd egy nem is olyan rég még vastag antiszemita megszólalásairól elhíresült politikust jelölt a borsodi időközi választáson. Ezzel a végtelenül ostoba és elvtelen lépésével lehetetlen helyzetbe manőverezte magát az egyesült ellenzék. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzék éveken és különféle ügyeken át számon kérte a NER-t, hogy legyenek következményei a Fidesz-politikusok...","id":"20201014_Seres_Laszlo_Ami_Borsodban_tortent_az_ellenzek_szegyene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722bf667-0b13-47dd-b777-c63628e581e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a9e229-c64a-4cb9-8fac-5f0c2eb3cfac","keywords":null,"link":"/360/20201014_Seres_Laszlo_Ami_Borsodban_tortent_az_ellenzek_szegyene","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Seres László: Ami Borsodban történt, az ellenzék szégyene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet kizsákmányolása ihlette a Recirquel új darabját, amelynek csütörtöki bemutatója előtti összpróbáján a társulat alapítójával beszélgettünk. Vági Bence mesélt arról is, hogyan vészelte át a csapat a karanténidőszakot, és arról is, mi a következő nagy terve a mostani bemutató után.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet...","id":"20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a1313a-8f71-44f2-b0b5-a3f46b58cf2d","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","timestamp":"2020. október. 14. 20:00","title":"Vági Bence: Nincs olyan, hogy egy artista nem áll a kezén, hogy nem megy fel a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecc292c-af23-4231-b93b-c777376d29ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sárszentmihályon kapott szobrot Demján Sándor, ott, ahol az 1960-as években először dolgozott vezetőként.","shortLead":"Sárszentmihályon kapott szobrot Demján Sándor, ott, ahol az 1960-as években először dolgozott vezetőként.","id":"20201015_Demjan_Sandor_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ecc292c-af23-4231-b93b-c777376d29ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73621e7-be6c-4cc0-87b7-286f16c69492","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Demjan_Sandor_szobor","timestamp":"2020. október. 15. 15:35","title":"Felavatták Demján Sándor szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]