Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam kukázná a Mészáros Lőrinc érdekköréből tízmilliárdokért kivásárolt erőművet.","shortLead":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam...","id":"20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29bdb90-c715-4ac4-a44b-db53be17f8e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","timestamp":"2020. október. 06. 14:16","title":"Áder János bejelentette a Mátrai Erőmű bezárását, de nem úgy gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát befogadták. Öt évvel ezelőtt arról is beszélt, hogy lehet, hogy kevesebbet néz tükörbe, mint amennyit kéne. ","shortLead":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát...","id":"20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91e3624-f6cc-4801-822e-295858a36444","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","timestamp":"2020. október. 06. 11:15","title":"Az öt évvel ezelőtti Vidnyánszky Attila: Az ember hajlamos gőgössé válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengén áll az ellenzék, ha programokról van szó, mondja Török Gábor elemző, de szerinte ez előny lehet 2022-ben. Ugyanakkor ha mostani állapotukban nyernének választást, az a Fidesz következő győzelmét készítené elő.","shortLead":"Gyengén áll az ellenzék, ha programokról van szó, mondja Török Gábor elemző, de szerinte ez előny lehet 2022-ben...","id":"20201005_torok_gabor_orban_jurova_meszaros_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f194306-e920-4c00-b2a9-eddee32cba8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_torok_gabor_orban_jurova_meszaros_valasztas_2022","timestamp":"2020. október. 05. 12:48","title":"Török Gábor: Orbánék okkal tartanak attól, hogy 2022 más lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek elcsalása miatt, Kirgizisztánban gyorsan visszakozásra kényszerítették a hasonló manipulációkkal kísérletező hatalmat. A két volt szovjet tagköztársaság között nemcsak a választási csalás jelenti a hasonlóságot, hanem az is, hogy az ellenzék Fehéroroszországban és Kirgizisztánban is lazítani akar az Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolatokon.","shortLead":"Míg Fehéroroszországban már két hónapja tüntetnek szakadatlanul az augusztus 9-ei elnökválasztás eredményeinek...","id":"20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e41534-2ac2-49b2-8977-e78212262372","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Forradalom_gyorsmenetben_kirgizisztan","timestamp":"2020. október. 06. 17:00","title":"Kirgiz forradalom gyorsmenetben – nem erről álmodott Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. A kutatás eredményei segíthetnek jobban megérteni a társas funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését.","shortLead":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális...","id":"20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936628f6-5ebc-462e-8af3-26d62cdb6482","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","timestamp":"2020. október. 05. 19:03","title":"Fontos dolgot derítettek ki az ELTE kutatói: másképpen látják egymást a kutyák és az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","shortLead":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","id":"20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264dbc83-6b99-4426-b45e-8664fa42f403","keywords":null,"link":"/elet/20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","timestamp":"2020. október. 05. 13:35","title":"Busz tetején utazó kapucnis alakot videóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök orvosa vasárnap elismerte, hogy korábban a valóságosnál rózsásabb képet próbált festeni az állapotáról.

","shortLead":"Az amerikai elnök orvosa vasárnap elismerte, hogy korábban a valóságosnál rózsásabb képet próbált festeni...","id":"20201005_donald_trump_orvosok_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170a48b1-bbc3-4035-9419-cd3370228eb7","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_donald_trump_orvosok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 05. 05:56","title":"Trump rosszabbul volt annál, mint korábban állították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","shortLead":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","id":"20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f47364-972f-4e52-b741-628c01003ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:01","title":"Pozitív koronavírusteszttel akarta megviccelni az ismerősét, vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]