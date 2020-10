Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győri megyéspüspök a keresztény orvosokat megkímélné attól, hogy abortuszt végezzenek. A Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt arról is, hogy a járvány idején nem szeretnénk a templomokat bezárni.","shortLead":"A győri megyéspüspök a keresztény orvosokat megkímélné attól, hogy abortuszt végezzenek. A Magyar Hírlapnak adott...","id":"20201017_Veres_Andras_A_lombikprogramot_teljesen_ki_kellene_iktatni_a_gyakorlatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e036a1-8703-4a79-939b-69a3c47d5c78","keywords":null,"link":"/elet/20201017_Veres_Andras_A_lombikprogramot_teljesen_ki_kellene_iktatni_a_gyakorlatbol","timestamp":"2020. október. 17. 09:00","title":"Veres András: A lombikprogramot teljesen ki kellene iktatni a gyakorlatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","shortLead":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","id":"20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbe4eae-4cfb-45c7-a1b4-97303ba1e3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","timestamp":"2020. október. 18. 09:59","title":"Hegyi-Karabah: A felek máris a tűzszünet megsértésével vádolják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem vihetnek gyerekkórházakba, kiderült, hogy ebben az esetben van kivétel.","shortLead":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem...","id":"20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b9fbcd-e396-4d39-8213-8be9e3ba517b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","timestamp":"2020. október. 16. 16:04","title":"Emmi: Öt kórházban látnak el koronavírusos gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet a tökéletes választás. A hidegben a legjobb ötlet, hogy egy termálfürdőben fújjuk ki magunkat, és feltöltődjünk, miközben felfedezzük a gyógyvizek földjének szépségeit. ","shortLead":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet...","id":"SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439a9e8-14ca-4538-8516-5208d19aaf87","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","timestamp":"2020. október. 16. 17:30","title":"Fedezze fel Szlovéniát, a gyógyvizek földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak online. A nézők így a saját foteljeikből élvezhetik a kortárs lengyel filmművészet legújabb alkotásait.","shortLead":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak...","id":"202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce572d-6355-4ee3-a1aa-65331e91e7d2","keywords":null,"link":"/360/202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","timestamp":"2020. október. 17. 13:40","title":"Maszk nélkül is megnézheti a legsikeresebb lengyel filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","shortLead":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","id":"20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f085f-ce3a-4614-a269-eb5ff5a3d802","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","timestamp":"2020. október. 18. 09:02","title":"Még az F1-es csapattárs Giovinazzit is megviselte, amikor Raikkönnen elvitte egy körre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0baa83-c82c-464b-99cc-dcd9d83990d8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A hálapénz megmérgezi az orvos-beteg kapcsolatot, de az orvosok viszonyát is egymáshoz - állítja a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, aki évekig dolgozott egy walesi magánkórházban is, így megvan a véleménye az állami és a magánegészségügy szétválasztásáról is. Portréinterjú Szabad Zoltánnal.","shortLead":"A hálapénz megmérgezi az orvos-beteg kapcsolatot, de az orvosok viszonyát is egymáshoz - állítja a Magyar Orvosok...","id":"202042_szabad_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0baa83-c82c-464b-99cc-dcd9d83990d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a96ab0-4a20-4262-8cda-fa4aa9f84e35","keywords":null,"link":"/360/202042_szabad_zoltan","timestamp":"2020. október. 16. 15:00","title":"Szabad Zoltán: \"A paraszolvencia a magyar egészségügy rákfenéje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismeretlenek hirdettek nyereményjátékot a magyarországi Aldi nevében azoknak, akik kitöltenek egy kérdőívet.","shortLead":"Ismeretlenek hirdettek nyereményjátékot a magyarországi Aldi nevében azoknak, akik kitöltenek egy kérdőívet.","id":"20201016_facebook_aldi_csalo_atveres_nyeremenyjatek_kamu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0262f96c-2eba-4235-bca9-0203cfb392f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_facebook_aldi_csalo_atveres_nyeremenyjatek_kamu","timestamp":"2020. október. 16. 19:03","title":"Csalók élnek vissza az Aldi nevével a Facebookon, ne dőljön be nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]