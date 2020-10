Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főként három dologról van szó, és mind komoly szereppel bír.","shortLead":"Főként három dologról van szó, és mind komoly szereppel bír.","id":"20201023_koronavirus_jarvany_terjedes_haztartas_utazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8fd172-f9d4-44b6-910f-bc02100d405e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_koronavirus_jarvany_terjedes_haztartas_utazas","timestamp":"2020. október. 23. 15:55","title":"Rájöttek végre a kutatók, miért tudott ilyen gyorsan elterjedni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Stabil az EU iránti bizalom, az európaiak arra számítanak, hogy az unió a jövőben helyes döntéseket hoz a járványra reagálva – ez derül ki egy új felmérésből. A magyarok azok közé tartoznak, akik a legelégedettebbek az uniós válaszlépésekkel.","shortLead":"Stabil az EU iránti bizalom, az európaiak arra számítanak, hogy az unió a jövőben helyes döntéseket hoz a járványra...","id":"20201023_A_magyarok_nagyon_elegedettek_Brusszellel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e7d54-1bfa-4245-817d-d200df567968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_A_magyarok_nagyon_elegedettek_Brusszellel","timestamp":"2020. október. 23. 18:42","title":"A magyaroknak bejön az EU-járványkezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":" A magyar háztartások elméletben fontosnak tartják a környezetet kímélő megoldásokat, azonban a háztartási eszközeik kiválasztásában és a szokásaikban nem mindig tartják szem előtt ezeket az értékeket - derült ki az IKEA svéd lakberendezési vállalat megbízásából készült felmérésből.","shortLead":" A magyar háztartások elméletben fontosnak tartják a környezetet kímélő megoldásokat, azonban a háztartási eszközeik...","id":"20201024_Csak_akkor_kornyezettudatos_a_magyar_ha_sporol_is_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c6bbd4-e154-4edc-b431-f9466d0b5667","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Csak_akkor_kornyezettudatos_a_magyar_ha_sporol_is_vele","timestamp":"2020. október. 24. 09:13","title":"Csak akkor környezettudatos a magyar, ha spórol is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra sem kerüli el a nyugati lapok érdeklődését a budapesti csata a Színház- és Filmművészeti Egyetemért. A francia Libération helyszíni tudósításban magyarázza el olvasóinak a politikai hátteret.","shortLead":"Továbbra sem kerüli el a nyugati lapok érdeklődését a budapesti csata a Színház- és Filmművészeti Egyetemért. A francia...","id":"20201023_Liberation_A_szinhaz_az_orbani_cezaromania_utjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b53061-ee6f-4e6a-81f8-a25d94d48bb4","keywords":null,"link":"/360/20201023_Liberation_A_szinhaz_az_orbani_cezaromania_utjaban","timestamp":"2020. október. 23. 09:00","title":"Libération – Az SZFE az orbáni cezarománia útjában áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","shortLead":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","id":"20201023_1956_karacsony_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd0d49-63d6-403e-bd2d-b3f98af6afa7","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_karacsony_budapest","timestamp":"2020. október. 23. 14:00","title":"Karácsony: A modern, demokratikus politika csakis feminista lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási hibákat, és töredelmesen bevallja: soha nem tette meg és soha nem tenné meg „azt”.","shortLead":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási...","id":"202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def500e5-f267-4456-b46c-66a90fec91c0","keywords":null,"link":"/360/202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","timestamp":"2020. október. 23. 19:00","title":"Csillagporos emlékek, bűnök és vétkek Woody Allen új önéletrajzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik a kontaktkutatás. ","shortLead":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik...","id":"20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4755cbce-2bd9-485a-8f6c-adb0a2c1d479","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. október. 23. 13:01","title":"Koronavírus miatt került kórházba a pécsi polgármesteri hivatal egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60b1973-726a-45c4-977c-cb302a47b801","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szinte napra pontosan két év telt el a lakástakarékok állami támogatását megszüntető törvény megszavazásától addig, hogy már csak egyetlen szereplő maradjon a piacon, amely új szerződéseket is kínál, nem csak a régiek után fizet. Két éve ilyenkor azt még nem értettük, miért rohannak a képviselők, most már sejtjük. Az is kiderült: a csokra valóban több pénzt ad a kormány, mint korábban a lakástakarékoknak, de ez az összeg nem jár mindenkinek, és sokkal kevesebb célra használható fel.","shortLead":"Szinte napra pontosan két év telt el a lakástakarékok állami támogatását megszüntető törvény megszavazásától addig...","id":"20201024_lakastakarek_lakas_fundamenta_lakhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b60b1973-726a-45c4-977c-cb302a47b801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73578063-9275-4117-b121-35fd30b59fd3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_lakastakarek_lakas_fundamenta_lakhatas","timestamp":"2020. október. 24. 07:00","title":"A Fundamenta túlélte, a szegények rosszul jártak: ez történt a lakástakarékok beszántása utáni két évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]