[{"available":true,"c_guid":"aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","shortLead":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","id":"20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7fbed5-15f9-4cd7-87de-8d2a0d8da418","keywords":null,"link":"/zhvg/20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","timestamp":"2020. november. 06. 14:07","title":"Fogolydilemma: vörös migránsok miatt aggódik a Madártani Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz politológus vetette fel, hogy egészségügyi állapota miatt jövőre lemondhat Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Kreml reakciója: ostobaság.","shortLead":"Egy orosz politológus vetette fel, hogy egészségügyi állapota miatt jövőre lemondhat Vlagyimir Putyin orosz elnök...","id":"20201106_vlagyimir_putyin_oroszorszag_lemondas_egeszsegugyi_allapot_kreml","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fecfe92-d49b-4dbd-a351-3e51226a8265","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_vlagyimir_putyin_oroszorszag_lemondas_egeszsegugyi_allapot_kreml","timestamp":"2020. november. 06. 18:56","title":"Kreml: Putyin jól van, nem mond le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy a lányának kell szembesítenie a valósággal az elnököt. ","shortLead":"Lehet, hogy a lányának kell szembesítenie a valósággal az elnököt. ","id":"20201106_trump_stab_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874e3792-f357-47ed-97ae-d2294b48e07d","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_trump_stab_valasztas","timestamp":"2020. november. 06. 16:42","title":"Trump stábja már azon gondolkodik, ki mondja meg az elnöknek a rossz hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324840fd-3696-442d-a55a-4ab0895c4717","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Új alkotással, a budapesti rockszínteret bemutató filmmel jelentkezett a BP Underground-sorozat. Koltay Anna és Turán Eszter rendezők még a tavaszi lezárások előtt kezdték el forgatni a kétrészes epizódot, amely az underground szcénát bemutató korábbi filmekhez hasonlóan egyszerre értékes korlenyomat és tisztelgés a zenei közeg előtt. Turán Eszterrel beszélgettünk lázadásról, fanyalgókról, a 90-es évek reményeiről és arról is, hogy milyen okból jön el az underground hitelesség-ellenőrző bizottság.","shortLead":"Új alkotással, a budapesti rockszínteret bemutató filmmel jelentkezett a BP Underground-sorozat. Koltay Anna és Turán...","id":"20201106_BP_Underground_dokumentumfilm_sorozat_Turan_Eszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=324840fd-3696-442d-a55a-4ab0895c4717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33e657a-7c29-4854-861c-bf558e692294","keywords":null,"link":"/elet/20201106_BP_Underground_dokumentumfilm_sorozat_Turan_Eszter","timestamp":"2020. november. 06. 20:00","title":"A vak komondorok országában nem csak macsó férfiak nyomulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06c45c5-8554-42bc-b491-b27b0fb7f28c","c_author":"","category":"sport","description":"Az Arsenal és a Villarreal nyerni tudott a sorozatban.","shortLead":"Az Arsenal és a Villarreal nyerni tudott a sorozatban.","id":"20201106_Europaliga_Milan_Arsenal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d06c45c5-8554-42bc-b491-b27b0fb7f28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bb8177-1184-46b0-915d-e8fb54e8de49","keywords":null,"link":"/sport/20201106_Europaliga_Milan_Arsenal","timestamp":"2020. november. 06. 05:51","title":"Európa-liga: Otthon kapott nagy verést a Milan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","shortLead":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","id":"20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a884e-e795-45c1-a2f1-cbe25f63f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","timestamp":"2020. november. 06. 08:24","title":"November végén tesztelhetik a budapesti tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége – derült ki az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Müller Cecília tiszti főorvos figyelmeztette az üzletvezetőket és a fiatalokat, hogy nagy felelősség hárul rájuk is.","shortLead":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem...","id":"20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5b25f-524d-4714-afa3-11001fe44ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 05. 12:55","title":"Operatív törzs: Az elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e212cafb-3502-4921-8580-b1210065c577","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány éve még csak karikatúrák témája volt, amiből egy kanadai páros most a valóságban is üzletet csinált. Igaz, először ők is csak poénból. Bejött.","shortLead":"Néhány éve még csak karikatúrák témája volt, amiből egy kanadai páros most a valóságban is üzletet csinált. Igaz...","id":"202041_vettek_egy_nagy_levegot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e212cafb-3502-4921-8580-b1210065c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e87bdd5-bc52-4bbe-9fe8-d0ef8c61fc18","keywords":null,"link":"/360/202041_vettek_egy_nagy_levegot","timestamp":"2020. november. 05. 14:15","title":"Tényleg megcsinálták: palackban árulják a tiszta levegőt, dollárszázezrekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]