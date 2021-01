Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jól jött a streamingszolgáltatónak a 2020-as karanténév. ","shortLead":"Jól jött a streamingszolgáltatónak a 2020-as karanténév. ","id":"20210120_Egy_brazilianyi_elofizetoje_van_mar_a_Netflixnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa498990-7c4f-431d-a0fd-1daf61e3393f","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Egy_brazilianyi_elofizetoje_van_mar_a_Netflixnek","timestamp":"2021. január. 20. 12:14","title":"Kétszázmillió előfizetője van már a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","shortLead":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","id":"20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f89dfa-74f5-4043-9186-8909b2a14bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","timestamp":"2021. január. 20. 10:31","title":"Kizárták az eljárásból Czeglédy Csaba ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői állásfoglalásában emelt kifogást.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői...","id":"20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954329b7-dc28-4eb0-a6cb-2a3acfb5c6fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 18. 16:53","title":"A magyar kormány is elítéli Navalnij letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá kerül a kamera, végül a ZTE-nek sikerült először ez a bravúr. A megoldás még nem tökéletes, de a küszöbön álló második generáció már sok javítással érkezhet. ","shortLead":"Bár a legtöbben a Samsungra vagy a Xiaomira tippeltek, hogy olyan okostelefonnal rukkol ki, amelyben a kijelző alá...","id":"20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75bdd098-f3bf-4cc1-9845-ad17b2963796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17d348e-fd93-473e-b3ec-044258a134ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_zte_kijelzo_alatti_kamera_2021","timestamp":"2021. január. 19. 09:33","title":"A ZTE új telefonjának előlapján nem látszik a kamera, pedig van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45042ec4-7f2c-4d39-ac7e-2bcfa6bc85de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatjuk a prezentáció vitatott oldalait. ","shortLead":"Bemutatjuk a prezentáció vitatott oldalait. ","id":"20210118_itm_prezentacio_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45042ec4-7f2c-4d39-ac7e-2bcfa6bc85de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2be56ed-b40c-4ff0-bd62-3f99ab76df8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_itm_prezentacio_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 18. 14:39","title":"Bár az ITM prezentációja tényként kezeli az egyetemek modellváltását, a tárca szerint szabadon dönthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most változtatnának ezen, méghozzá minőségibb műsorokkal, előfizetéses struktúrával.","shortLead":"Bár az Apple is kínál podcast műsorokat, az ebben rejlő potenciált mindeddig nem sikerült kiaknáznia a cégnek. Most...","id":"20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83e9275-4732-4464-9588-801170b6b2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_havidijas_szolgaltatas_elofizetes_apple_podcast","timestamp":"2021. január. 19. 11:33","title":"Új fizetős szolgáltatást indíthat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd12da50-ccd8-470a-a772-fe29810be696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggel közölte a MÁV, hogy az egy nappal korábbi síntörés kijavításához le kell zárni a Kőér utcai vasúti átjárót, de ezt csak este fogják megtenni, amikor nem lesz akkora a forgalom. Addig sebességkorlátozással haladhatnak ott a vonatok, a monori személyvonatok pedig csak Kőbánya-Kispestig járnak.","shortLead":"Kedd reggel közölte a MÁV, hogy az egy nappal korábbi síntörés kijavításához le kell zárni a Kőér utcai vasúti átjárót...","id":"20210119_sintores_vonat_vasut_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd12da50-ccd8-470a-a772-fe29810be696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227453a4-efb4-45cb-b9c5-debe4eadaeeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_sintores_vonat_vasut_mav","timestamp":"2021. január. 19. 07:22","title":"A hétfő reggeli síntörés miatt még ma is késnek a vonatok Kőbánya-Kispestnél, este az utat is le fogják zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","shortLead":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","id":"20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a21ae78-ecbe-42a7-a133-7675a89ec8c0","keywords":null,"link":"/sport/20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","timestamp":"2021. január. 19. 13:07","title":"Több száz színtévesztő panaszkodik a legutóbbi Liverpool-meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]