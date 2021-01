Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4edb173-547e-4e68-a841-2df11442b00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó új elektromos autóiban hagyományos menetirányválasztó sincs.","shortLead":"Az amerikai gyártó új elektromos autóiban hagyományos menetirányválasztó sincs.","id":"20210129_mar_nincs_indexkar_a_vezeto_szandekait_kitalalo_uj_teslakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4edb173-547e-4e68-a841-2df11442b00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b7206a-cd61-4bdd-b2ca-4831a778a5c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_mar_nincs_indexkar_a_vezeto_szandekait_kitalalo_uj_teslakban","timestamp":"2021. január. 29. 09:55","title":"Már nincs indexkar a vezető szándékait kitaláló új Teslákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem fizették ki a vállalkozót, aki emiatt lezárta a több százmillióért felépített nagykőrösi klubházat. Az önkormányzat képviselői megpróbáltak behatolni az épületbe, de a vállalkozó kihívta rájuk a rendőröket. Az ügyben érintett Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület egy éve furcsa körülmények között kapott 400 milliós támogatást a klubháza felépítésére.","shortLead":"Nem fizették ki a vállalkozót, aki emiatt lezárta a több százmillióért felépített nagykőrösi klubházat. Az önkormányzat...","id":"20210128_nagykorosi_kinizsi_sportegyesulet_klubhaz_tao_elszamolasi_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f15c3c-06b0-416a-a342-20b06ffc3ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_nagykorosi_kinizsi_sportegyesulet_klubhaz_tao_elszamolasi_vita","timestamp":"2021. január. 28. 19:21","title":"Rendőrt hívtak a nagykőrösi fociklub székházához, miután az önkormányzat megpróbált betörni az épületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár részletfizetést vagy fizetési halasztást is lehet kérni az adóhatóságtól.","shortLead":"Akár részletfizetést vagy fizetési halasztást is lehet kérni az adóhatóságtól.","id":"20210129_nav_taj_egeszsegbiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43179776-45c8-4bef-999d-9d544c268107","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_nav_taj_egeszsegbiztositas","timestamp":"2021. január. 29. 17:05","title":"Leírta a NAV, mit kell tenni, hogy a tajszám érvényes maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","id":"20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d544442-383d-4f1e-9439-0500cc6fa64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 29. 08:04","title":"Újabb 83 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd65bdb6-a96d-47ce-a516-a44ef161b917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bandit nevű kisemlős kíváncsiságból, a gazdája tudta nélkül mászott be a mosógépbe, amelyet ezután a benne lévő ruhákkal együtt elindítottak.","shortLead":"A Bandit nevű kisemlős kíváncsiságból, a gazdája tudta nélkül mászott be a mosógépbe, amelyet ezután a benne lévő...","id":"20210129_vadaszgoreny_haziallat_mosogep_mosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd65bdb6-a96d-47ce-a516-a44ef161b917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fbec3d-b803-47b2-9dd8-67c807e637e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_vadaszgoreny_haziallat_mosogep_mosas","timestamp":"2021. január. 29. 08:33","title":"100 perces mosást élt túl egy háziállatként tartott vadászgörény az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Klip néven új funkciót vezetett be a platformon – egyelőre csak néhány csatornán, tesztelési szándékkal. Ha bejön, minden csatornán elérhetővé válik a Twitch-en régóta létező megoldás.","shortLead":"A YouTube Klip néven új funkciót vezetett be a platformon – egyelőre csak néhány csatornán, tesztelési szándékkal. Ha...","id":"20210129_youtube_twitch_video_klip_clips_teszt_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6530a9-fd4c-4d3b-8e3b-1d3100241029","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_youtube_twitch_video_klip_clips_teszt_funkcio","timestamp":"2021. január. 29. 17:14","title":"Lemásolta a YouTube a Twitch egyik legjobb funkcióját, már készíthetjük a klipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint.","shortLead":"A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint.","id":"20210129_janssen_johnson_vakcina_66_szazalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4262e1-1fe8-4697-b3d4-9b7b24fccfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_janssen_johnson_vakcina_66_szazalek","timestamp":"2021. január. 29. 16:36","title":"A Johnson & Johnson azt állítja, 66 százalékos a vakcinája hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7bed82-b73f-42d7-8b62-45c444896855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól egy igazságügyi pszichológus szakértőnek kell meghallgatnia a gyerek áldozatot azért, hogy a súlyos traumán átesett kiskorú a lehető legkisebb mértékben sérüljön az eljárás során. ","shortLead":"Mostantól egy igazságügyi pszichológus szakértőnek kell meghallgatnia a gyerek áldozatot azért, hogy a súlyos traumán...","id":"20210129_Oriasi_elorelepes_tortent_a_szexualis_eroszak_gyerek_aldozatainak_meghallgatasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf7bed82-b73f-42d7-8b62-45c444896855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be83c5e-ecf2-47fc-805f-f5b5173ddf00","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Oriasi_elorelepes_tortent_a_szexualis_eroszak_gyerek_aldozatainak_meghallgatasaban","timestamp":"2021. január. 29. 12:40","title":"Óriási előrelépés történt a gyerek áldozatok traumáinak mérséklése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]