Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit miniszterelnök így nyilatkozott.

","shortLead":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit...","id":"20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2934aed9-15af-46f5-ac0f-a07fe5fbf48e","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","timestamp":"2021. január. 30. 10:05","title":"300 ezer hongkongi költözhet Nagy-Britanniába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73c01-3491-41e8-af56-09d06211d8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kancelláriaminisztert kormánybiztossá nevezte ki a miniszterelnök.","shortLead":"A volt kancelláriaminisztert kormánybiztossá nevezte ki a miniszterelnök.","id":"20210129_orban_viktor_stumpf_istvan_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92f73c01-3491-41e8-af56-09d06211d8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a421cf1d-5690-4f64-8fd2-8dab0deea202","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_orban_viktor_stumpf_istvan_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 29. 13:44","title":"Orbán a visszatérő Stumpf Istvánra bízza az egyetemek átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c068446a-7dbb-44fd-b480-a5031e8d7e91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb öt évet kapott az Új START egyezmény az orosz féltől. Korábban Joe Biden is azt mondta, kész meghosszabbítani a szerződést.","shortLead":"Újabb öt évet kapott az Új START egyezmény az orosz féltől. Korábban Joe Biden is azt mondta, kész meghosszabbítani...","id":"20210129_putyin_start_szerzodes_alairta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c068446a-7dbb-44fd-b480-a5031e8d7e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b07421c-12e0-43f3-b786-63f43eef67b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_putyin_start_szerzodes_alairta","timestamp":"2021. január. 29. 20:11","title":"Putyin aláírta az atomfegyverekről szóló utolsó orosz-amerikai szerződés meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e45cffa-a4ab-4f1e-ba0c-950959a859ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járványügyi szempontból nem biztos, hogy épp szabályos a nyerni akarók tömörülése.\r

\r

","shortLead":"Járványügyi szempontból nem biztos, hogy épp szabályos a nyerni akarók tömörülése.\r

\r

","id":"20210130_Hosszu_tomott_sor_allt_az_Eurocenterben_a_kaszino_elott_szombat_del_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e45cffa-a4ab-4f1e-ba0c-950959a859ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c63db20-0a0e-4bb7-ad52-5dbfdb12d3f4","keywords":null,"link":"/elet/20210130_Hosszu_tomott_sor_allt_az_Eurocenterben_a_kaszino_elott_szombat_del_korul","timestamp":"2021. január. 30. 13:59","title":"Hosszú, tömött sor állt az Eurocenterben a kaszinó előtt szombat dél körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban piacra dobott új 4-es sportkupé mostantól egy sportos dízelmotorral is rendelhető.","shortLead":"A közelmúltban piacra dobott új 4-es sportkupé mostantól egy sportos dízelmotorral is rendelhető.","id":"20210129_annyira_nem_halott_a_dizel_hogy_meg_a_bmw_sportkocsija_is_uj_gazolajos_motor_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97240e99-fd82-48ed-aa2a-0eaa00364410","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_annyira_nem_halott_a_dizel_hogy_meg_a_bmw_sportkocsija_is_uj_gazolajos_motor_kapott","timestamp":"2021. január. 29. 06:41","title":"Annyira nem halott a dízel, hogy még a BMW sportkocsija is új gázolajos motort kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166a885b-66d7-4eb7-94f0-b46740917655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei amerikai futball-liga döntőjét a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers vívja majd, de a Volo ötlete miatt egy speciális pontszerzés egész biztosan nagy figyelmet kap majd.","shortLead":"Az idei amerikai futball-liga döntőjét a Kansas City Chiefs és a Tampa Bay Buccaneers vívja majd, de a Volo ötlete...","id":"20210128_Ingyen_autokat_osztogat_a_Volvo_Super_Bowlon_ha_bejon_egy_ritka_pontszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=166a885b-66d7-4eb7-94f0-b46740917655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe2f0a9-065d-40b6-8a2d-269946d86e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_Ingyen_autokat_osztogat_a_Volvo_Super_Bowlon_ha_bejon_egy_ritka_pontszerzes","timestamp":"2021. január. 29. 04:25","title":"Ingyen autókat osztogat a Volvo a Super Bowlon, egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Persze még így is több millió kelet-európai él és vállal munkát Nyugat-Európában, de a trend a pandémia miatt fordulni látszik.","shortLead":"Persze még így is több millió kelet-európai él és vállal munkát Nyugat-Európában, de a trend a pandémia miatt fordulni...","id":"20210129_Economist_Keleteuropai_visszavandorlas_kezdodott_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f25e59c-b989-4abe-a777-a5c3065c2cd8","keywords":null,"link":"/360/20210129_Economist_Keleteuropai_visszavandorlas_kezdodott_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. január. 29. 07:30","title":"Economist: Kelet-európai visszavándorlás kezdődött a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a759ce1e-5930-4a96-ba50-d85b2ceb6ccc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul Crutzen az elsők között mutatta be, hogyan teszi tönkre az emberi tevékenység az ózonréteget. A holland vegyész 87 éves volt.","shortLead":"Paul Crutzen az elsők között mutatta be, hogyan teszi tönkre az emberi tevékenység az ózonréteget. A holland vegyész 87...","id":"20210129_ozonlyuk_paul_crutzen_vegyesz_kemikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a759ce1e-5930-4a96-ba50-d85b2ceb6ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535cfdf-6385-4bba-af84-1a6f309cf2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_ozonlyuk_paul_crutzen_vegyesz_kemikus","timestamp":"2021. január. 29. 14:03","title":"Meghalt az ózonlyuk egyik felfedezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]