[{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát, és beszélt arról is, miért nem tolták ki este 10-ig a kijárási tilalom kezdetét. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát...","id":"20210129_Orban_kossuth_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454bf7f5-aeb4-4461-aade-6acb776354b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_kossuth_korlatozas","timestamp":"2021. január. 29. 07:42","title":"Orbán: Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","shortLead":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","id":"20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2f7a08-2ab5-4fd3-9bd7-07bab8ddceb5","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","timestamp":"2021. január. 30. 17:41","title":"Nem sikerült jól a visszatérés Dárdainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK. ","shortLead":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra...","id":"20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227443cb-1392-4e9e-b777-8ec9bd8f0c72","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","timestamp":"2021. január. 29. 16:17","title":"Nem ért egyet az Orvosi Kamara a lazább oltásengedélyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818de90f-b916-471e-88c5-8869848ce5d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pakisztánban már kémiai kasztrációval is büntethetik azokat, akiket nemi erőszak miatt ítéltek el. Az erről szóló elnöki rendelet komoly társadalmi vitát váltott ki. A folyamat során az elítéltnek potencia- és libidócsökkentő gyógyszereket adnak. Amikor a büntetésük letelik, a gyógyszeradagolást abbahagyják és a hatásuk megszűnik. Sok orvos azért bírálja a módszert, mert súlyos mellékhatásai lehetnek. Az egyik áldozat ügyvédje viszont azért tartja rossz döntésnek, mert a korábban bevezetett, még szigorúbb büntetések sem csökkentették az esetek számát. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Pakisztánban már kémiai kasztrációval is büntethetik azokat, akiket nemi erőszak miatt ítéltek el. Az erről szóló...","id":"20210129_Kemiai_kasztracio_nemi_eroszak_Pakisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818de90f-b916-471e-88c5-8869848ce5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67becbf-41e0-4101-81b0-c0d0b9dc6d86","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Kemiai_kasztracio_nemi_eroszak_Pakisztan","timestamp":"2021. január. 29. 11:40","title":"Kémiai kasztrálással büntethetik a nemi erőszaktevőket Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Persze még így is több millió kelet-európai él és vállal munkát Nyugat-Európában, de a trend a pandémia miatt fordulni látszik.","shortLead":"Persze még így is több millió kelet-európai él és vállal munkát Nyugat-Európában, de a trend a pandémia miatt fordulni...","id":"20210129_Economist_Keleteuropai_visszavandorlas_kezdodott_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac34485-6b33-4733-80fd-8d05a6b27737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f25e59c-b989-4abe-a777-a5c3065c2cd8","keywords":null,"link":"/360/20210129_Economist_Keleteuropai_visszavandorlas_kezdodott_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. január. 29. 07:30","title":"Economist: Kelet-európai visszavándorlás kezdődött a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok ezzel akarják erősíteni a lakosságban azt a meggyőződést, hogy szükség van az oltásra.","shortLead":"A hatóságok ezzel akarják erősíteni a lakosságban azt a meggyőződést, hogy szükség van az oltásra.","id":"20210129_szingapur_oltas_mellekhatas_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea4ee5-7bba-4b56-9f0d-6942bb1d9189","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_szingapur_oltas_mellekhatas_karterites","timestamp":"2021. január. 29. 06:21","title":"Szingapúrban több ezer dollárt kap, akinél komoly mellékhatásokat okoz az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt bezárt Állatkert hiányzik a látogatóknak, a gondozóknak, állatoknak pedig a látogatók hiányoznak. Fura levelezés kezdődött.","shortLead":"A koronavírus miatt bezárt Állatkert hiányzik a látogatóknak, a gondozóknak, állatoknak pedig a látogatók hiányoznak...","id":"20210130_Valaszoltak_az_ott_dolgozok_a_Hianyzol_allatkert_feliratra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ea102-a823-413a-bd3f-73289a596484","keywords":null,"link":"/elet/20210130_Valaszoltak_az_ott_dolgozok_a_Hianyzol_allatkert_feliratra","timestamp":"2021. január. 30. 11:01","title":"Válaszoltak az ott dolgozók a „Hiányzol Állatkert”- feliratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","shortLead":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","id":"20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fee208-678e-4b6e-9471-3bea79c467a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","timestamp":"2021. január. 29. 07:30","title":"Székesfehérváron 100 ezer forintot kapnak azok a vendéglátósok, akik elveszítették az állásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]