[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az anya azt mondta a rendőrségen, hogy már többször odaengedte a fiát a kormány mögé.","shortLead":"Az anya azt mondta a rendőrségen, hogy már többször odaengedte a fiát a kormány mögé.","id":"20210129_Buntetoeljaras_Ferihegyi_ut_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6d6c34-5eec-43a5-908e-19d0169db966","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Buntetoeljaras_Ferihegyi_ut_vezetes","timestamp":"2021. január. 29. 20:22","title":"Büntetőeljárás indult a nő ellen, aki a gyerekével az ölében vezetett a Ferihegyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ingatlanos biznisz után tovább szélesedett az Avalon Center tevékenységi köre.","shortLead":"Az ingatlanos biznisz után tovább szélesedett az Avalon Center tevékenységi köre.","id":"202104_skycredit_hiteleznek_ahell_gyartoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fcb3cc-b3a7-4c81-a5f4-6ad12c01b16a","keywords":null,"link":"/360/202104_skycredit_hiteleznek_ahell_gyartoi","timestamp":"2021. január. 29. 12:00","title":"Hitelezésbe fognak a Hell energiaital gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"","category":"itthon","description":"A BKK rövid videót készített, amin a Lánchíd egyik oroszlánjával mondatják el, mi történik majd a tavasszal induló felújítás során.","shortLead":"A BKK rövid videót készített, amin a Lánchíd egyik oroszlánjával mondatják el, mi történik majd a tavasszal induló...","id":"20210130_lanchid_oroszlan_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d9b428-6252-4c8c-8e0d-baf98894082c","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_lanchid_oroszlan_felujitas","timestamp":"2021. január. 30. 12:32","title":"Lánchíd oroszlánja: Bömbölök örömömben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950f5c86-9418-4b1c-b172-55594f45c0f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai hajszárítók kínálatát látva azt hihetnénk, hogy egy ilyen készülékbe már nem is lehet túl sok innovációt vinni, azonban a területen immár több mint 80 éve jelenlévő Panasonic rácáfol e vélekedésre.","shortLead":"A mai hajszárítók kínálatát látva azt hihetnénk, hogy egy ilyen készülékbe már nem is lehet túl sok innovációt vinni...","id":"20210129_panasonic_nanoe_hajszarito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950f5c86-9418-4b1c-b172-55594f45c0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3f8d0d-39ea-46c5-b96f-22d499f8bc74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_panasonic_nanoe_hajszarito","timestamp":"2021. január. 29. 12:03","title":"Itt az újfajta hajszárító: gyorsabb, kíméletesebb hajszárítást ígér a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06770c3-30cf-460a-8cdc-c094f42b5ecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rob Zombie videójához rajzolt.","shortLead":"Rob Zombie videójához rajzolt.","id":"20210129_grof_balazs_rob_zombie_videoklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06770c3-30cf-460a-8cdc-c094f42b5ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec2e704-1902-48c7-88b9-5489029fb89e","keywords":null,"link":"/kultura/20210129_grof_balazs_rob_zombie_videoklip","timestamp":"2021. január. 29. 21:28","title":"Újabb világhírű rocker videoklipjén dolgozott a magyar grafikus, Gróf Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e17fa02-e1b3-4487-9c3c-03ef7e15da1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál csapata, Kovács András Péter vezetésével leplezi le, mennyire könnyű tudományosnak ható maszlaggal megvezetni az embereket. Hadházi László pedig még gitárt is ragad, hogy a beléültetett chip hatásairól énekeljen. ","shortLead":"A Duma Aktuál csapata, Kovács András Péter vezetésével leplezi le, mennyire könnyű tudományosnak ható maszlaggal...","id":"20210129_Duma_Akutal_Konteok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e17fa02-e1b3-4487-9c3c-03ef7e15da1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36ee72d-27f5-470a-a0d2-24200b19c78f","keywords":null,"link":"/360/20210129_Duma_Akutal_Konteok","timestamp":"2021. január. 29. 19:00","title":"A Duma Aktuál dalban mondja el: ezért veszélyesek a konteók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni.","shortLead":"A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni.","id":"20210129_ferihegyi_ut_kiskoru_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfc90a8-eac2-44cd-b448-ee0cc4c1c097","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_ferihegyi_ut_kiskoru_vezetes","timestamp":"2021. január. 29. 07:51","title":"Megtalálták a nőt, aki hagyta a gyerekét autót vezetni a Ferihegyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfd8afc-7b8c-4ae8-b159-923e5e14334e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"425 évvel ezelőtt a panamai Portobellónál horgonyzó hajóján halt meg vérhasban Francis Drake, aki I. Erzsébet anyagi és politikai támogatásával körbekalózkodta a világot. Egyszerre volt világutazó, bűnöző, felfedező, kereskedő, hadvezére és politikus, mint sok hasonló társa, aki kulcsszerepet játszott Anglia újkori felemelkedésében. Nem csoda, hogy a királynő számolt vele: 1580-ban az államkincstár részesedése Drake zsákmányából nagyobb volt, mint a korona többi bevétele összesen!\r

","shortLead":"425 évvel ezelőtt a panamai Portobellónál horgonyzó hajóján halt meg vérhasban Francis Drake, aki I. Erzsébet anyagi és...","id":"20210128_Francis_Drake_425","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cfd8afc-7b8c-4ae8-b159-923e5e14334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32804a3-b386-42c9-bf1e-635f0f9f3f59","keywords":null,"link":"/360/20210128_Francis_Drake_425","timestamp":"2021. január. 28. 19:00","title":"Az angol királynő kedvenc rablógyilkosa, aki megtörte a spanyol világuralmat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]