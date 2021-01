A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.

Ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség is megerősítette a híradónak. Azt írták, hogy az Operatív Törzs döntése alapján az olimpiára készülő sportolók mellett a márciusban két vb-selejtező mérkőzést is idegenben játszó válogatott tagjai is felvehetik az oltást. Egyelőre még azt mérik fel, hogy a sportolók közül hányan kérik a vakcinát.

Az olimpikonok oltása már pénteken elkezdődött, eddig tíz sportoló, köztük a dél-afrikai edzőtáborba utazó kajakos válogatott keret tagjai kapták meg a Moderna vakcináját.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) csütörtökön adta hírül:

Az oltási sorrend alapja az olimpiai kvalifikációs események és a külföldi edzőtáborok időpontjaiból összeállított naptár. A MOB a sportági szövetségekkel közösen 868 fős listát állított össze, amelyen azok szerepelnek, akiknek van esélye a tavalyról idénre halasztott tokiói vagy a jövő februári pekingi olimpián a részvételre. A lista nem tartalmaz egyetlen sportvezetőt sem, mivel nem közvetlenül az olimpiai kiutazásra koncentrál, kizárólag az arra való felkészülésre.