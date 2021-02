Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennél is kevesebb mutatott bármiféle tünetet az országban.","shortLead":"Ennél is kevesebb mutatott bármiféle tünetet az országban.","id":"20210202_izrael_oltas_idosek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d958cb64-af1a-4b51-ab5e-7dd697117089","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_izrael_oltas_idosek_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 06:38","title":"750 ezer időst oltott be Izrael, 0,07 százalékuk fertőződött meg azóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai Ügynökség ellen, a Fővárosi Törvényszék pedig első fokú ítéletében kötelezte a szervezetet, hogy nyilvánosan számoljon el a közpénzzel.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai...","id":"20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763159f-37fa-42b7-ae03-bbbe784d3f12","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","timestamp":"2021. február. 03. 18:06","title":"Ki kell adnia a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a fű alatt kiosztott támogatások adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közel négy hónapig nem lehet sem le-, sem felszállni a ranguni reptéren.","shortLead":"Közel négy hónapig nem lehet sem le-, sem felszállni a ranguni reptéren.","id":"20210202_Lezartak_Mianmar_Rangun_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9e68f-0de4-4252-a250-408fb1abc60e","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Lezartak_Mianmar_Rangun_repuloter","timestamp":"2021. február. 02. 15:20","title":"Lezárták Mianmar legfontosabb repülőterét, segélyszállítmányok sem érkezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros-csoport ásványvizes cége megvásárolta az ország egykori legnagyobb, másfél éve csődvédelembe menekült ásványvízgyártó üzemét.","shortLead":"A Mészáros-csoport ásványvizes cége megvásárolta az ország egykori legnagyobb, másfél éve csődvédelembe menekült...","id":"20210202_meszaros_lorinc_asvanyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143c97d0-833f-495a-88eb-e45038a87c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_meszaros_lorinc_asvanyviz","timestamp":"2021. február. 02. 13:38","title":"Ásványvízgyárat vásárolt Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Brexit miatt a brit egyetemeken már nem jár tandíjkedvezmény, így új célpontokat kerestek a külföldi továbbtanulásban gondolkodó magyar diákok.","shortLead":"A Brexit miatt a brit egyetemeken már nem jár tandíjkedvezmény, így új célpontokat kerestek a külföldi továbbtanulásban...","id":"20210203_brexit_tovabbtanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55360afa-336a-49b4-b651-b0cee85d90ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_brexit_tovabbtanulas","timestamp":"2021. február. 03. 06:19","title":"Már nem a brit egyetemekre készülnek a magyar diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország felveszi egymással a diplomáciai kapcsolatokat, de az még kérdés, Jeruzsálemben vagy Tel-Avivban lesz-e a koszovói nagykövetség.","shortLead":"A két ország felveszi egymással a diplomáciai kapcsolatokat, de az még kérdés, Jeruzsálemben vagy Tel-Avivban lesz-e...","id":"20210202_koszovo_izrael_fuggetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e53031b-d569-492d-a391-d124ff685450","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_koszovo_izrael_fuggetlenseg","timestamp":"2021. február. 02. 05:14","title":"Izrael a 117. ország, ami elismeri Koszovó függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c54060-866d-408b-a141-8d525fc2bfdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyes helyezetekbe sodorja magát sok autós, ahogy visszatolatva, megfordulva, vagy épp sétálva próbál visszamenni a körforgalomba.","shortLead":"Életveszélyes helyezetekbe sodorja magát sok autós, ahogy visszatolatva, megfordulva, vagy épp sétálva próbál...","id":"20210202_korforgalom_video_bekescsaba_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1c54060-866d-408b-a141-8d525fc2bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5f317-a13a-495f-a4ed-f38c671cca1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_korforgalom_video_bekescsaba_auto","timestamp":"2021. február. 02. 08:36","title":"Képtelen mit kezdeni sok autós az új többsávos körforgalommal Békéscsabán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kétmillió forintnál is drágábbra becsült növényeket próbált bevinni egy nő a szigorú szabályok ellenére Új-Zélandra, most ítélték el.","shortLead":"Kétmillió forintnál is drágábbra becsült növényeket próbált bevinni egy nő a szigorú szabályok ellenére Új-Zélandra...","id":"20210203_csempesz_kaktusz_ujzeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d5352-ddb0-4a6d-a695-53e63c2b9e8f","keywords":null,"link":"/elet/20210203_csempesz_kaktusz_ujzeland","timestamp":"2021. február. 03. 18:35","title":"Több száz kaktuszt próbált a testére erősítve becsempészni Új-Zélandra egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]