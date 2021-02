Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","id":"20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbe7ea-f07b-4762-9d8b-36eca86512f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. február. 05. 07:45","title":"Meghalt 98 beteg, 1576 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","id":"20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374d46f-8713-4e9e-ba15-215ae3b8f807","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","timestamp":"2021. február. 04. 11:31","title":"Volt élettársa családját akarta kiirtani a börtönből frissen szabadult férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint a témában íródott tanulmány inkább vélemény, semmint rendes, tudományos vizsgálat eredménye, de más gondok is vannak vele. A hír ennek ellenére szélsebesen terjed a magyar interneten, köszönhetően a KESMA-s lapoknak is.","shortLead":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint...","id":"20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036c8f2-9d9a-4435-8720-435643fec465","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","timestamp":"2021. február. 05. 17:03","title":"Egy, a koronavírusról szóló hamis hír jelent meg több magyar híroldalon, a kormányközeli lapcsalád is terjeszti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af91394d-34fd-4731-b273-18d794bc5a67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Énekel és hangszeren is játszik a humanoid robot.\r

\r

","shortLead":"Énekel és hangszeren is játszik a humanoid robot.\r

\r

","id":"20210205_Robot_tagja_is_van_BoszniaHercegovina_legnepszerubb_rockegyuttesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af91394d-34fd-4731-b273-18d794bc5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4333b3a6-963e-46ae-b702-1a6dd5d21ba4","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Robot_tagja_is_van_BoszniaHercegovina_legnepszerubb_rockegyuttesenek","timestamp":"2021. február. 05. 16:26","title":"Robot tagja is van Bosznia-Hercegovina legnépszerűbb rockegyüttesének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor hajlamaiktól függetlenül szereti gyerekeit, Donald Trump nem vall, a britek 20 százalékát már beoltották. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor hajlamaiktól függetlenül szereti gyerekeit, Donald Trump nem vall, a britek 20 százalékát már beoltották...","id":"20210205_Radar360_Elfordulnak_a_fiatalok_Putyintol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f05620-1ef9-4a1d-b3f4-fd2eafec2687","keywords":null,"link":"/360/20210205_Radar360_Elfordulnak_a_fiatalok_Putyintol","timestamp":"2021. február. 05. 08:00","title":"Radar360: Elfordulnak a fiatalok Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f7fc6d-1941-48bd-8822-1358d7dbc316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gavin Schmidt lett az első olyan ember a NASA-nál, aki jelentős mértékben segíthet elérni az Egyesült Államok klímaváltozással kapcsolatos terveit.","shortLead":"Gavin Schmidt lett az első olyan ember a NASA-nál, aki jelentős mértékben segíthet elérni az Egyesült Államok...","id":"20210204_nasa_klimavaltozas_klimatanacsado_gavin_schmidt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f7fc6d-1941-48bd-8822-1358d7dbc316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f93235-deac-4ae1-92d2-924aff422333","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_nasa_klimavaltozas_klimatanacsado_gavin_schmidt","timestamp":"2021. február. 04. 15:03","title":"Történelmi lépés: a NASA kinevezte első klímatanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A részleteket még ki kell dolgozni.","shortLead":"A részleteket még ki kell dolgozni.","id":"20210206_Megjelent_a_kormanyhatarozat_a_vallalkozoi_ingyelhitelrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2109443-2ba8-46f6-94f6-a6678cafccf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Megjelent_a_kormanyhatarozat_a_vallalkozoi_ingyelhitelrol","timestamp":"2021. február. 06. 08:23","title":"Megjelent a kormányhatározat a vállalkozói ingyelhitelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed64e1b-9f8a-4d5b-94b7-17b474513782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eplényi férfi éppen ki akarta kerülni a kerékpárosokat.","shortLead":"Az eplényi férfi éppen ki akarta kerülni a kerékpárosokat.","id":"20210205_Harom_biciklist_sodort_el_egy_velhetoen_ittas_autos_a_Bakonyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed64e1b-9f8a-4d5b-94b7-17b474513782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f410f8-ff47-4d24-bd21-bd00b4ceea3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Harom_biciklist_sodort_el_egy_velhetoen_ittas_autos_a_Bakonyban","timestamp":"2021. február. 05. 11:31","title":"Három biciklist sodort el egy vélhetően ittas autós a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]