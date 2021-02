Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen írta meg a történetét az az iPhone-tulajdonos, akinek 2020 tavaszán az autójából lopták el a telefonját. Az eset végül happy enddel zárult.","shortLead":"A Redditen írta meg a történetét az az iPhone-tulajdonos, akinek 2020 tavaszán az autójából lopták el a telefonját...","id":"20210210_apple_find_my_iphone_lokator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f7ad1d-36eb-46ce-a783-5fc8d26c5dfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_apple_find_my_iphone_lokator","timestamp":"2021. február. 10. 13:03","title":"Okosnak hitte magát az iPhone-tolvaj, egy évvel később jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","shortLead":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","id":"20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c937fdf-92dc-458f-9b51-fa9dad175e89","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","timestamp":"2021. február. 10. 10:32","title":"„A nő, aki megmentheti a világot” – elérhető a francia dokumentumfilm Karikó Katalinról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202106_foldre_szallt_angyalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e189317-d611-494c-927c-c792624eb231","keywords":null,"link":"/itthon/202106_foldre_szallt_angyalok","timestamp":"2021. február. 11. 09:01","title":"Kocsis Györgyi: Földre szállt angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta téli gazdasági előrejelzését, amelynek alapján úgy számolnak, hogy Magyarországon a gazdaság 2020-ban 5,3 százalékkal csökkent. Ezzel a 27 tagállam rangsorában középen foglal helyet az ország. Az uniós átlag –6,3 százalék. A legnagyobb csökkenés Spanyolországban (–11 százalék) és Görögországban (–10 százalék) történt. Az ír gazdaság azonban a lezárások és korlátozások ellenére is 3 százalékkal nőtt, Írország az egyetlen tagállam, amely pozitívan zárta a 2020-as évet.","shortLead":"Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta téli gazdasági előrejelzését, amelynek alapján úgy számolnak...","id":"20210211_EB_53_szazalekkal_csokkent_tavaly_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f592cd46-7165-432a-b712-0cf5bea663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c205e06-17ef-49df-8396-c20c9221e5b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_EB_53_szazalekkal_csokkent_tavaly_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2021. február. 11. 11:10","title":"Európai Bizottság: 5,3 százalékkal csökkent tavaly a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","shortLead":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","id":"20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78cc0a0-a566-4dd4-a93b-30588e998a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","timestamp":"2021. február. 10. 08:06","title":"Azok a vállalkozások kaphatnak az ingyenhitelből, amelyek a járvány előtt nem voltak veszteségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olvasónk azt írja: a XIII. kerületben gyakorlatilag semmi nem tölt be.","shortLead":"Olvasónk azt írja: a XIII. kerületben gyakorlatilag semmi nem tölt be.","id":"20210211_digi_internet_problema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc30e309-60f8-47ef-a408-6795f8f322a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_digi_internet_problema","timestamp":"2021. február. 11. 07:48","title":"Órák után sem oldódott meg a hiba a Diginél, több fővárosi kerületben még mindig lassú a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","shortLead":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","id":"20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d90efe5-a6a5-4757-9847-bf97643777be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","timestamp":"2021. február. 10. 08:03","title":"Több millió androidos telefonra kerülhetett vírus egy appfrissítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","shortLead":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","id":"20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393d7f4e-3e91-4438-9ac9-b4ec219f2bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 13:40","title":"Egymilliós bírságot kapott az M3-ason egy horrorkaraván sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]