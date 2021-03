Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","shortLead":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","id":"20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9465c-72ef-4d98-ab67-aacdff99643b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2021. március. 08. 14:58","title":"Szerdától ismét nagyot emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető nagyon hasznosnak nevezte a vakcinát, és arra biztatta az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat.","shortLead":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető...","id":"20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fa2a77-86ff-4a94-8223-ed132fce4fa9","keywords":null,"link":"/elet/20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","timestamp":"2021. március. 07. 09:30","title":"A dalai láma is megkapta az első oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még várni kell a igazi tavaszra.","shortLead":"Még várni kell a igazi tavaszra.","id":"20210307_Nem_lesz_sokkal_melegebb_a_jovo_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d60ed-402c-43c7-b6d4-e3db0920d8b6","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Nem_lesz_sokkal_melegebb_a_jovo_het","timestamp":"2021. március. 07. 15:51","title":"Igazi otthonmaradós idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","shortLead":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","id":"20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db8e775-287e-4ba7-a257-158451e22a10","keywords":null,"link":"/elet/20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","timestamp":"2021. március. 07. 12:31","title":"KAP: a kínai vakcina kompatibilis lesz az Android-eszközökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","shortLead":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","id":"20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e0c7d7-921a-46f5-94af-875e55df7ac0","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","timestamp":"2021. március. 06. 21:37","title":"Fucsovics döntőbe jutott a rotterdami tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lett volna idő értelmesebb rendelet kidolgozására.","shortLead":"Lett volna idő értelmesebb rendelet kidolgozására.","id":"20210307_Civil_Kozoktatasi_Platform_Tappenzt_a_szuloknek_oltast_a_pedagogusoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e842a0ec-c6ec-4286-9b97-847736f8c535","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Civil_Kozoktatasi_Platform_Tappenzt_a_szuloknek_oltast_a_pedagogusoknak","timestamp":"2021. március. 07. 11:36","title":"Civil Közoktatási Platform: Táppénzt a szülőknek, oltást a pedagógusoknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","shortLead":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","id":"20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e96459-afc4-4ce9-8f6c-814968675c94","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","timestamp":"2021. március. 08. 13:41","title":"Nőnap? Csak menstruációról ne beszéljünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed81a35-a64c-47a8-be52-6d1fc20df6b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint ők sem amerikai ügynökök munkájának tekintik a Szputnyik V kritikáit, pedig abból annyi van, hogy bele is lehetne őrülni.","shortLead":"Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint ők sem amerikai ügynökök munkájának tekintik a Szputnyik V kritikáit, pedig...","id":"20210308_oroszorszag_vakcina_alhir_kreml_tagad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed81a35-a64c-47a8-be52-6d1fc20df6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fd7241-0be3-44f6-8f15-1afee16a10c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_oroszorszag_vakcina_alhir_kreml_tagad","timestamp":"2021. március. 08. 11:10","title":"Kreml: Nem igaz, hogy orosz kémek titokban próbálják lejáratni a nyugati vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]