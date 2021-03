Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa nyújtott élmény is fontos, statikus eszközökkel nem mindig adható át az üzenet.","shortLead":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa...","id":"samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca95b6e-a137-4b00-abb4-135611ffafe3","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","timestamp":"2021. március. 19. 07:30","title":"Ha így invitálnak kávéra, azt lehetetlen visszautasítani – a marketing új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"c89a15ad-451e-4c68-9668-e6e1822586f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újraindításról szóló, pénteken véget ért online konzultáció válaszadóinak 88 százaléka szerint a járványügyi korlátozásokat fokozatosan, lépésről lépésre kell feloldani, és csak 12 százalék mondta azt, hogy egy lépésben, a járvány végén - közölöte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a Facebookon.","shortLead":"Az újraindításról szóló, pénteken véget ért online konzultáció válaszadóinak 88 százaléka szerint a járványügyi...","id":"20210320_Nemzeti_konzultacio_a_tobbseg_elso_lepesben_a_kijarasi_korlatozast_enyhitene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c89a15ad-451e-4c68-9668-e6e1822586f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab308e4-9f13-4a19-b6e9-ae3a4b5825d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Nemzeti_konzultacio_a_tobbseg_elso_lepesben_a_kijarasi_korlatozast_enyhitene","timestamp":"2021. március. 20. 09:42","title":"Nemzeti konzultáció: a többség első lépésben a kijárási korlátozást enyhítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Imran Hán két nappal korábban kapta meg a vírus elleni oltás első adagját.","shortLead":"Imran Hán két nappal korábban kapta meg a vírus elleni oltás első adagját.","id":"20210320_Koronavirusos_a_pakisztani_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef713971-0de2-4c23-9608-4830d0e0f268","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Koronavirusos_a_pakisztani_kormanyfo","timestamp":"2021. március. 20. 15:30","title":"Koronavírusos a pakisztáni kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oxfordi egyetem és a svéd gyógyszergyártó oltóanyagát azután kezdik újra használni, hogy az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak mondta ki.","shortLead":"Az oxfordi egyetem és a svéd gyógyszergyártó oltóanyagát azután kezdik újra használni, hogy az Európai...","id":"20210320_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_astrazeneca_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3174a273-6836-4733-b1d9-c52c1a8cfb7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_astrazeneca_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 20. 07:03","title":"Újra beadják az AstraZeneca vakcináját Franciaországban, de csak az 54 évesnél idősebbeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny mintaként szolgál a vívóélet újraindításában.","shortLead":"A szövetség szerint nem lehet eltekinteni a versenyzők egyéni felelősségétől sem, de ettől függetlenül a verseny...","id":"20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36609fc4-358f-47f3-a859-cc03da372ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de2564f-80ee-489b-b717-090e08b552f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_vivas_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 19. 19:43","title":"30 résztvevő fertőződhetett meg a budapesti kardvívó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kiberbiztonsági szakemberei szerint rendkívül kifinomult támadásokat hajtottak végre a jól képzett hackerek, akik arra is felkészültek, ha egy biztonsági rést időközben befoltoznak előttük.","shortLead":"A Google kiberbiztonsági szakemberei szerint rendkívül kifinomult támadásokat hajtottak végre a jól képzett hackerek...","id":"20210319_sebezhetoseg_kiberbiztonsag_kibertamagas_windows_android_ios_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aec9f30-63e5-4528-8347-d0fece7d9060","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_sebezhetoseg_kiberbiztonsag_kibertamagas_windows_android_ios_biztonsagi_res","timestamp":"2021. március. 19. 17:03","title":"11 súlyos sebezhetőségre bukkantak, a Windowst, az Androidot és az iOS-t futtató készülékek is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","shortLead":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","id":"20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50e8aeb-d64f-46c2-9991-5883414636e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 19. 07:44","title":"Újabb 213 áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A hatalom Hollywoodot játszik, írja szerzőnk, s pusztán a tökéletességét alátámasztó információkat hajlandó megosztani velünk, miközben a téziseit napról napra forgatja szurokba a valóság.","shortLead":"A hatalom Hollywoodot játszik, írja szerzőnk, s pusztán a tökéletességét alátámasztó információkat hajlandó megosztani...","id":"202111_beavatasi_szertartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523674b-d17f-48ec-864a-6acba446c583","keywords":null,"link":"/360/202111_beavatasi_szertartas","timestamp":"2021. március. 19. 11:00","title":"Tamás Ervin: A kormány a legpiszkosabb járvány idején sem tekint partnernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]