[{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációra tavasszal kerülhet sor.","shortLead":"A demonstrációra tavasszal kerülhet sor.","id":"20210323_Oroszorszag_kormanyellenes_tuntetes_Navalnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2307cc-608d-4651-97d6-fcf2b478d85d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Oroszorszag_kormanyellenes_tuntetes_Navalnij","timestamp":"2021. március. 23. 21:32","title":"A modernkori Oroszország legnagyobb kormányellenes tüntetésére készülnek Navalnij szimpatizánsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","shortLead":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","id":"20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f8cd3d-40af-42c2-aa82-a73a3bd24cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","timestamp":"2021. március. 25. 10:35","title":"Kiderült, milyen könyvek kerültek az idei Libri irodalmi díjak 10-es listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab8646-834b-43d5-9ef1-ea797fb8d7a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Életének 95. évében kedden meghalt Roboz Ágnes koreográfus, karaktertánctanár, címzetes egyetemi tanár, érdemes művész. A hagyományos tévézést az újhullámos megoldásokkal vegyítő szolgáltatással 4K minőségű szórakozást és a képernyők közötti zökkenőmentesebb váltást ígéri a szolgáltató.