[{"available":true,"c_guid":"63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","shortLead":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","id":"20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c5611a-7a53-49b8-aa70-d9e96edd81d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 26. 19:17","title":"Kórházi főigazgatóság: hazugság, hogy az ózdi kórházban olaszországi állapotok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentették, hogy részleges lazítás lesz, ha elérjük a 2,5 millió beoltottat; kiderült, hogy csak két EU-tagállam volt a járvány előtt, amely arányaiban kevesebbet költött egészségügyre, mint Magyarország; kanyarban előző gazdaságot remél az MNB. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bejelentették, hogy részleges lazítás lesz, ha elérjük a 2,5 millió beoltottat; kiderült, hogy csak két EU-tagállam...","id":"20210328_Es_akkor_nyitas_jarvany_boltok_kamara_mnb_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6ccc6-eb45-4e2d-b988-b60916f9c89c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210328_Es_akkor_nyitas_jarvany_boltok_kamara_mnb_valsag","timestamp":"2021. március. 28. 07:00","title":"És akkor a kormánynak végre eszébe jutottak a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A polgármester maga kezdeményezi, hogy elnevezéssel emlékezzünk meg az 1990-es marosváráhelyi magyarellenes pogromok egyik hőséről.","shortLead":"A polgármester maga kezdeményezi, hogy elnevezéssel emlékezzünk meg az 1990-es marosváráhelyi magyarellenes pogromok...","id":"20210326_Karacsony_puczi_bela_kozterulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba02164-6b87-4ebd-bb18-fcd2df810d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Karacsony_puczi_bela_kozterulet","timestamp":"2021. március. 26. 19:08","title":"Karácsony közteret nevezne el Budapesten Puczi Béláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester, míg Fürjes Balázs Budapest-államtitkár arról beszélt, tervezik a buszsávok bővítését. A két politikus online fogadóórájáról az ATV számolt be.","shortLead":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán...","id":"20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db188db-e5ac-4453-81ec-5533ad346f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","timestamp":"2021. március. 27. 18:56","title":"Így kezelnék az agglomerációból Budára beözönlő járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","shortLead":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","id":"20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79d9582-bc7d-434c-8d80-bedf2af50da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","timestamp":"2021. március. 26. 17:57","title":"Nem vádolhatók műhibával a Covid-osztályon segédkező orvosok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Volánbusz járatait nem érinti az átállítás.","shortLead":"A Volánbusz járatait nem érinti az átállítás.","id":"20210326_vonat_menetrend_oraatallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382e6cd3-879f-4b8c-bc5d-ac042e6d7b39","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_vonat_menetrend_oraatallitas","timestamp":"2021. március. 26. 11:14","title":"Több éjszakai vonat menetrendje is megváltozik az óraátállítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombatra sikerült kiszabadítani az üledékből a hajó farát és kormánylapátját, ehhez 20 ezer tonna homokot kellett elkotorni. 321 hajó vár, hogy újra elinduljon a forgalom.","shortLead":"Szombatra sikerült kiszabadítani az üledékből a hajó farát és kormánylapátját, ehhez 20 ezer tonna homokot kellett...","id":"20210328_Vegre_sikerult_megmozditani_a_Szuezicsatornaban_rekedt_Ever_Given_teherhajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff89246-92e6-4e2f-9146-ab3a98d2c6cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Vegre_sikerult_megmozditani_a_Szuezicsatornaban_rekedt_Ever_Given_teherhajot","timestamp":"2021. március. 28. 07:50","title":"Végre sikerült megmozdítani a Szuezi-csatornában rekedt Ever Given teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad80983-4942-477f-ad24-d72612d99d8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi értéke 25 millió forint lehet.","shortLead":"A kocsi értéke 25 millió forint lehet.","id":"20210326_Latvanyos_Audit_fogtak_Csanadpalotanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ad80983-4942-477f-ad24-d72612d99d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9d9aad-b3bb-4669-a171-1d1622880b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_Latvanyos_Audit_fogtak_Csanadpalotanal","timestamp":"2021. március. 26. 12:13","title":"Látványos Audit fogtak Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]