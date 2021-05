Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó sörözést tervez - írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A nagy bajor sörfesztivált idén is fenyegeti a koronavírus-járvány. Az emirátus viszont októbertől márciusig tartó...","id":"20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dae95b-2993-4b53-9b37-cda0afaaf76b","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Sajat_honapokig_tarto_Oktoberfestet_rendez_Dubaj","timestamp":"2021. május. 02. 11:08","title":"Saját, hónapokig tartó Oktoberfestet rendez Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem utazott vele sehová.","shortLead":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem...","id":"20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3074e8d9-df85-4ff4-be66-539c7e6e8819","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","timestamp":"2021. május. 03. 07:57","title":"Blikk: Svájci hotelszámlákat is lefoglaltak a „csengeri örökösnőnél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e35578-34bb-4ff5-9389-0517003bc273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-alapú oltások kifejlesztésében kulcsszerepet játszó, egyébként Amerikában élő biokémikus május 27-ig Magyarországon van, de innen is teljes időben dolgozik.","shortLead":"Az mRNS-alapú oltások kifejlesztésében kulcsszerepet játszó, egyébként Amerikában élő biokémikus május 27-ig...","id":"20210503_Kariko_Katalin_Most_hirtelen_mindenki_jarvanyszakerto_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e35578-34bb-4ff5-9389-0517003bc273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a458f6fe-c1d8-44c7-a948-d42224b06324","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_Kariko_Katalin_Most_hirtelen_mindenki_jarvanyszakerto_lett","timestamp":"2021. május. 03. 19:07","title":"Karikó Katalin: Most hirtelen mindenki járványszakértő lett, de én nem vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","shortLead":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","id":"20210503_madar_varju_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac25693-9515-404c-a4f6-521a1b99b466","keywords":null,"link":"/elet/20210503_madar_varju_tamadas","timestamp":"2021. május. 03. 12:26","title":"Június közepéig ijesztegethetik az embereket a varjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint most már látják, hogy sokan beoltatnák magukat, ha az oltóanyag típusa elfogadható. ","shortLead":"A miniszter szerint most már látják, hogy sokan beoltatnák magukat, ha az oltóanyag típusa elfogadható. ","id":"20210503_gulyas_gergely_oltasi_akcio_epp_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b157d62a-1ac3-4ba0-b35a-ad496221aec4","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_gulyas_gergely_oltasi_akcio_epp_valasztas","timestamp":"2021. május. 03. 20:45","title":"Gulyás: Lesz még olyan oltási akció, mint pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarta egy férfi Vértesszőlősön, hogy kórházba vigyék, emiatt eltörte a mentőápoló kezét.","shortLead":"Nem akarta egy férfi Vértesszőlősön, hogy kórházba vigyék, emiatt eltörte a mentőápoló kezét.","id":"20210503_mentos_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf91d1a-9df8-4a41-954b-05fe56926a43","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_mentos_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2021. május. 03. 09:00","title":"Még három hónapig rács mögött tartanák a férfit, aki eltörte az őt ellátó mentős kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2048ca8-00a2-4f83-821a-bbeb5f5d350e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hétfőn benyújtotta a tagállamoknak azt a javaslatot, amelynek célja, hogy enyhítsék az EU-ba történő nem alapvető utazásokra vonatkozó jelenlegi korlátozásokat, figyelembe véve az oltási kampányok előrehaladását és a világ járványügyi helyzetének alakulását.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn benyújtotta a tagállamoknak azt a javaslatot, amelynek célja, hogy enyhítsék az EU-ba...","id":"20210503_Az_oltottak_elott_megnyitna_a_kulso_hatarokat_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2048ca8-00a2-4f83-821a-bbeb5f5d350e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5d9f77-85c0-4d82-b321-652fdd0731ea","keywords":null,"link":"/eurologus/20210503_Az_oltottak_elott_megnyitna_a_kulso_hatarokat_az_EU","timestamp":"2021. május. 03. 12:47","title":"Az oltottak előtt megnyitná a külső határokat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér port egy autós Pozsonytól nem messze. Pechére az autópálya kamerái mindezt rögzítették, a szlovák rendőrség pedig nem volt rest nyilvánosságra hozni a felvételt. ","shortLead":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér...","id":"20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216931ad-86d4-4d84-b4f9-e5216d7f2736","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","timestamp":"2021. május. 02. 09:49","title":"Megállt felszívni egy csíkot, de felvette az autópálya kamerája - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]