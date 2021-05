Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokat segítenének a Fidesznek, ha nem lennének korrupciógyanús ügyek, a nemzeti erőforrások nemzeti kézbe adása jó út – erről is beszélt Lázár János a Telexnek adott nagy interjújában.","shortLead":"Sokat segítenének a Fidesznek, ha nem lennének korrupciógyanús ügyek, a nemzeti erőforrások nemzeti kézbe adása jó út –...","id":"20210503_Lazar_Janos_Budapestet_a_kormany_fejlesztette_2010_es_2019_kozott_es_nem_Tarlos_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9c452e-8bf1-42b1-8468-19cc0ce6c1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Lazar_Janos_Budapestet_a_kormany_fejlesztette_2010_es_2019_kozott_es_nem_Tarlos_Istvan","timestamp":"2021. május. 03. 08:07","title":"Lázár János: „Budapestet a kormány fejlesztette 2010 és 2019 között, és nem Tarlós István”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e52da-93d0-4d2e-9754-35a05bef72f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júniusban 2,2 millió oltóanyag érkezik Magyarországra a Pfizertől.","shortLead":"Júniusban 2,2 millió oltóanyag érkezik Magyarországra a Pfizertől.","id":"20210504_szijjarto_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e52da-93d0-4d2e-9754-35a05bef72f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96954bd-1dbc-4823-945c-57198c310c40","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_szijjarto_pfizer","timestamp":"2021. május. 04. 12:08","title":"Szijjártó: A második negyedévben 4,6 millió vakcinát hoz a Pfizer Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a96990-6ffe-4647-bd6d-b9366d5a04cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lila-fehérek 2018 után hódították el újra a trófeát.","shortLead":"A lila-fehérek 2018 után hódították el újra a trófeát.","id":"20210503_mol_fehervar_ujpest_fc_labdarugo_magyar_kupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a96990-6ffe-4647-bd6d-b9366d5a04cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5849849-bab9-4f0c-8dc1-484b30aa48d6","keywords":null,"link":"/sport/20210503_mol_fehervar_ujpest_fc_labdarugo_magyar_kupa","timestamp":"2021. május. 03. 23:10","title":"Fehérvári piros lapok után az Újpesté a Magyar Kupa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","shortLead":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","id":"20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0d8de-fc98-482b-a9e3-baa4a8739980","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","timestamp":"2021. május. 03. 12:14","title":"Cenzúra, homofóbia, politika – egy koncertből lett közéleti vita Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek terjesztenek.","shortLead":"Nem csak hamis, de a biológia alapvető szabályaival is szembemegy az az újabb állítás, amit az oltásellenesek...","id":"20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b75adf7c-3293-4a81-8fbc-264396a78cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00618ae7-b33d-409a-848c-6fea32f9fc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_oltasellenesek_oltas_vakcina_menstruacio_ciklus_veteles","timestamp":"2021. május. 03. 08:03","title":"Az a képtelenség terjed, hogy aki oltott személy közelébe megy, annál is jelentkeznek mellékhatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti titkosítást, de erre 2022 előtt egészen biztosan nem kerül sor.","shortLead":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti...","id":"20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9767d0d1-43f0-4d55-8918-6e3b18685697","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","timestamp":"2021. május. 04. 14:03","title":"Messengert használ? Egy darabig még nem lesznek biztonságban az üzenetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élénk vitát váltott ki, hogy az eddig csak bő pulóverekben mutatkozó popsztár miért vállalt be szexi fotókat a brit Vogue címlapján.","shortLead":"Élénk vitát váltott ki, hogy az eddig csak bő pulóverekben mutatkozó popsztár miért vállalt be szexi fotókat a brit...","id":"20210503_Billie_Eilish_fehernemure_vetkozott_a_rajongok_osszezavarodtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b579a-e020-435c-81eb-99944f90b5f2","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Billie_Eilish_fehernemure_vetkozott_a_rajongok_osszezavarodtak","timestamp":"2021. május. 03. 10:30","title":"Billie Eilish fehérneműre vetkőzött, a rajongók összezavarodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b881c1-3f7a-4755-b1fd-843d328ba982","keywords":null,"link":"/sport/20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","timestamp":"2021. május. 04. 20:35","title":"Csapatépítő grillparti miatt indult vizsgálat Messi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]