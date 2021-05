Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a pedofilok készüljenek fel a legrosszabbra. ","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a pedofilok készüljenek fel a legrosszabbra. ","id":"20210519_kocsis_mate_pedofilia_pedofil_fidesz_torvenycsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b0628a-063f-4cc1-a1e7-bdfcad01afc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_kocsis_mate_pedofilia_pedofil_fidesz_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 19. 12:47","title":"Kocsis Máté: Minősített esetben a pedofilok tette az emberöléssel lesz egyentértékű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt érdekeltjei kapnak ízelítőt, hogy milyen is az, amikor Palkovics a szavát adja valamire. Az innovációs és technológiai miniszter hétfőn egyeztetett a főváros vezetőivel a Fudan Egyetem kampuszának sorsáról, a jelek szerint pedig továbbra is csak azt érdemes elhinni Palkovicsnak, ami már megtörtént.

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt...","id":"20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15095a49-1d39-4581-837c-b30dc3029313","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","timestamp":"2021. május. 18. 12:05","title":"A Palkovics-trükk: így nyomja le ellenfeleit a kormány végrehajtóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök elképzelésein – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök...","id":"20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01330512-c0e1-4626-8fac-65b6eeaf7d61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","timestamp":"2021. május. 19. 17:15","title":"Ez nem fog tetszeni Varga Mihálynak: az EU egységes társasági adózást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","shortLead":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","id":"20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a30465-55be-45bc-98ff-9a6512f35d1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 21:10","title":"Angliában már több helyen is az indiai koronavírus-változat okozza megbetegedések javát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga útján.\r

","shortLead":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga...","id":"20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d040af6-fecd-4699-b4e4-6816746f0907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","timestamp":"2021. május. 19. 13:12","title":"Heves viták Brüsszelben az uniós utazási kártyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233fedbc-35b0-48e5-bc97-9cda9ef62762","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lakosság többsége is ellenzi a játékok megtartását.","shortLead":"A lakosság többsége is ellenzi a játékok megtartását.","id":"20210518_olimpia_lemondas_orvosok_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=233fedbc-35b0-48e5-bc97-9cda9ef62762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bda7796-3e1c-4eaf-92a3-678571586899","keywords":null,"link":"/sport/20210518_olimpia_lemondas_orvosok_japan","timestamp":"2021. május. 18. 16:20","title":"Az olimpia lemondására szólított fel egy japán orvosszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","shortLead":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","id":"20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db9b5b-7842-4c76-9fa3-70d7969caef2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","timestamp":"2021. május. 18. 16:59","title":"Akár 100 tonna olaj is elfolyhatott a Lukoil oroszországi olajmezőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük a munkahelyükön.","shortLead":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük...","id":"20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d51f1-8876-4015-b702-c0f8e2a491f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","timestamp":"2021. május. 18. 12:40","title":"Új szokás a parlamentben: olyanok szavaznak a miniszteri válasz elfogadásáról, akik nem is hallották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]