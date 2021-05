Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d9e79ac-6d74-4d73-80ab-cc5cbf5ca7d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ahova a magyar turisták kilencven százaléka utazik, azokkal az országokkal meg fogunk állapodni. Gulyás azt is mondta, hogy nem maradt ellátatlanul beteg.","shortLead":"A miniszter szerint ahova a magyar turisták kilencven százaléka utazik, azokkal az országokkal meg fogunk állapodni...","id":"20210520_gulyas_gergely_vakcina_koronavirus_diakvaros_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e79ac-6d74-4d73-80ab-cc5cbf5ca7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fc1a9d-352a-4c2c-b3ac-b482ef05c7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_gulyas_gergely_vakcina_koronavirus_diakvaros_fudan_egyetem","timestamp":"2021. május. 20. 21:27","title":"Gulyás Gergely: Talán még sikeresebb lehetett volna a védekezés, ha az ellenzék nem a vakcinák ellen ágál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","shortLead":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","id":"20210520_tek_puskas_arena_alagut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae7f1d6-b01e-4fa3-b472-dd9f35474df7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_tek_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. május. 20. 16:09","title":"A TEK sem támogatta a Puskás Arénába tervezett VIP-alagút ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45350e0e-f690-4031-bacd-19c5c5458b45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte soha nem volt még olyan fontos a kapcsolattartás, mint a világjárvány idején. Remek eszközök segítenek abban, hogy legalább így találkozhassunk szeretteinkkel, és ezekhez csatlakozhat majd egy egészen különleges Google-megoldás.","shortLead":"Szinte soha nem volt még olyan fontos a kapcsolattartás, mint a világjárvány idején. Remek eszközök segítenek abban...","id":"20210521_google_starline_projekt_videochat_eletnagysagu_3d_partnerekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45350e0e-f690-4031-bacd-19c5c5458b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089c63d7-a44f-44f0-b911-0ed95a516dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_starline_projekt_videochat_eletnagysagu_3d_partnerekkel","timestamp":"2021. május. 21. 10:03","title":"3D-ben, életnagyságban: szintet lép az online találkozás a Google Starline projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világhírű természettudós és állatvédő kapja idén a Templeton-díjat.\r

