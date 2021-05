Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt közgyűlésén nem volt ellenszavazat.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt közgyűlésén nem volt ellenszavazat.","id":"20210526_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_elovalasztas_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216e0900-01e1-4f89-bd95-c6887ab53128","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_elovalasztas_jelolt","timestamp":"2021. május. 26. 20:28","title":"Pálinkás József lett a pártjának miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella nyújtotta be a javaslatot, amit ha megszavaznak, sokkal szigorúbban büntethetők lesznek a pedofilok. A napok óta felvezetett csomagnak most megismerhetők a részletei is.","shortLead":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella nyújtotta be a javaslatot, amit ha megszavaznak, sokkal szigorúbban büntethetők...","id":"20210526_kocsis_mate_pedofilellenes_torvenycsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c00fcab-21f4-4cd5-9994-f5135c94c17c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_kocsis_mate_pedofilellenes_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 26. 07:44","title":"Benyújtották a pedofilellenes törvénycsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37252c52-6201-48ce-9bd6-7ee8c74e7a51","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercég vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy miért látja megoldhatatlannak, hogy a vállalat koronavírus elleni oltóanyagot gyártson. A vezérigazgató beszélt arról is, hogy ráfizetés lett a koronavírus elleni remdesivir gyártása, hogy sikerült megszerezni a világon egyedülálló fogamzásgátló tapaszt, és mit szólnak a külföldi befektetők ahhoz, hogy a Richter részvényeinek egy része az államtól alapítványokhoz került.","shortLead":"Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercég vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt...","id":"20210526_richter_gedeon_remdesivir_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37252c52-6201-48ce-9bd6-7ee8c74e7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b904ca5-71d1-4e61-a1eb-f1008780a17e","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_richter_gedeon_remdesivir_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 26. 14:59","title":"A Richter működését lehetetlenítené el, ha koronavírus elleni vakcinát kéne gyártania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerda délelőtt hallgatja meg az angol parlament Dominic Cummingst, a miniszterelnök volt kampányfőnökét, aki azt ígéri, súlyos titkokról fogja lerántani a leplet.","shortLead":"Szerda délelőtt hallgatja meg az angol parlament Dominic Cummingst, a miniszterelnök volt kampányfőnökét, aki azt...","id":"20210526_Ledobhatja_a_bombat_Boris_Johnson_jarvanykezelesere_az_egykori_tanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb1408a-a7e4-4040-922b-c08cb84c7221","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Ledobhatja_a_bombat_Boris_Johnson_jarvanykezelesere_az_egykori_tanacsadoja","timestamp":"2021. május. 26. 09:57","title":"Ledobhatja a bombát Boris Johnson járványkezelésére egykori tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","shortLead":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","id":"202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76241bb2-b969-4c48-8e0a-4497817af523","keywords":null,"link":"/360/202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Itthon készül a forgóváz a majdan 200-zal száguldó vonatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar nagykövetségen lehet jelentkezni menedékkérelem ügyében, de közülük is csak az egyiknél volt mozgás. A rendszer tökéletes hatékonysággal riasztja el a menekülteket attól, hogy Magyarországon keressenek menedéket.","shortLead":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar...","id":"20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d25edd-c6dd-437e-b0da-7062e3058b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","timestamp":"2021. május. 25. 14:00","title":"Mindössze négy menekültet fogadott be Magyarország az egy éve bevezetett rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8819ac-d39d-426b-a670-7f8419e4a613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan újabb műholdakkal bővül a SpaceX űrvállalat Starlink flottája, hogy végül az egész földön elérhető ingyenes internetet sugározzon. Az alábbi weboldal megmutatja, mikor és hogyan láthatók az égen ezek a műholdak.","shortLead":"Folyamatosan újabb műholdakkal bővül a SpaceX űrvállalat Starlink flottája, hogy végül az egész földön elérhető...","id":"20210525_find_starlink_spacex_muholdak_elo_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8819ac-d39d-426b-a670-7f8419e4a613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452d64f-e1b3-4358-b791-8b97197b8b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_find_starlink_spacex_muholdak_elo_terkep","timestamp":"2021. május. 25. 12:03","title":"Ez a térkép megmutatja, mikor láthatja Elon Musk SpaceX-ének műholdjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos politikust meglepte, hogy frakciótársai a távozása mellett döntöttek. Mirkóczki korábban azt mondta, nem tekinti magát az ellenzék részének.","shortLead":"A volt jobbikos politikust meglepte, hogy frakciótársai a távozása mellett döntöttek. Mirkóczki korábban azt mondta...","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341ee599-eeb7-4e2e-8287-74a73d0d7f9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","timestamp":"2021. május. 26. 07:31","title":"Kizárták Mirkóczki Ádám polgármestert az egri ellenzéki egyesület elnökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]