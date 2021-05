15 éves együttműködés után bontott szerződést a Nike Neymarral még 2020-ban - írja most a BBC. A focista a The Wall Street Journal beszámolója szerint a focista egy 2016-os ügy miatt került összetűzésbe a sportszergyártóval. Neymar a vádak szerint ekkor a Nike egyik marketingesét akarta orális szexre kényszeríteni. Az eset 2018-ban pattant ki, az áldozat azonban már korábban beszélt arról ismerőseinek, hogy az akkor még a Barcelonában futballozó klasszis egy New York-i szállodában próbálta aktusra kényszeríteni.

A nő a Nike HR osztályán tett vallomást ügyvédek előtt, a sportszergyártó pedig 2019-ben rendelt el nyomozást az eset miatt. Neymar mindent tagadott, azonban a nyomozásnak nem volt hajlandó magát alávetni, így a Nike 2020-ban szerződést bontott vele. A focista menedzsmentje azonban azt állítja, hogy a Nike nem tudott vele szemben bizonyítékokat felmutatni az esettel kapcsolatban. Neymart 2020 óta a Puma szponzorálja.