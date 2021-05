A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.

A következő szezonban is Dárdai Pál irányítja a Hertha BSC-t - jelentette be a közösségi médiában a berlini klub. A magyar edzőt támogatta a Hertha új sportigazgatója, a nyártól hivatalba lépő Fredi Bobic, és a klub ügyvezetője, Carsten Schmidt is.

Dárdai szabadsága így hatról három hétre rövidül - korábban az edző attól tette függővé nyári szabadsága időtartamát, hogy az utánpótláscsapat vagy az első csapat élén folytatja karrierjét.

Dárdai játékosként 1996 és 2010 között erősítette a Herthát, amelyet először 2015 februárjától és 2019 májusáig irányított vezetőedzőként. Dárdai januárban vette át ismét a fővárosi együttest, amely az irányításával megint bennmaradt az élvonalban, amit "félig-meddig csodának" minősített.