[{"available":true,"c_guid":"07a04d41-aee0-4f56-8f24-7db20537a329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Katasztrofális hatással van az élővilágra, és a halászatra is a Törökország partjainál, vélhetően kezeletlen szennyvíz miatt túlszaporodott alga. ","shortLead":"Katasztrofális hatással van az élővilágra, és a halászatra is a Törökország partjainál, vélhetően kezeletlen szennyvíz...","id":"20210606_Tengeri_nyalkaval_kuzdenek_a_torok_partoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a04d41-aee0-4f56-8f24-7db20537a329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd92d58d-a859-4017-97f5-6166eba4a250","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tengeri_nyalkaval_kuzdenek_a_torok_partoknal","timestamp":"2021. június. 06. 16:20","title":"Horrorisztikus tengeri nyálkával küzdenek a török partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Lili többet jelent számunkra, mint valaha képzeltük\" - írták a boldog szülők Lilibet Diana Mountbatten-Windsor érkezéséről.\r

","shortLead":"\"Lili többet jelent számunkra, mint valaha képzeltük\" - írták a boldog szülők Lilibet Diana Mountbatten-Windsor...","id":"20210606_Megszuletett_Meghan_es_Harry_herceg_masodik_gyermeke_Lili","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10ebe8c-9a2c-4985-9198-5d96b3e1568a","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Megszuletett_Meghan_es_Harry_herceg_masodik_gyermeke_Lili","timestamp":"2021. június. 06. 18:05","title":"Megszületett Meghan és Harry herceg második gyermeke, Lili","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A USA Today című lap váratlan megkeresést kapott az FBI-tól: arra kérték őket, hogy adják ki néhány újságolvasójuk adatát, köztük például az IP-címüket.","shortLead":"A USA Today című lap váratlan megkeresést kapott az FBI-tól: arra kérték őket, hogy adják ki néhány újságolvasójuk...","id":"20210607_fbi_ugynok_olvaso_cikk_usa_today_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db03d9-abed-483a-b0f9-5853f7739ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_fbi_ugynok_olvaso_cikk_usa_today_nyomozas","timestamp":"2021. június. 07. 11:33","title":"Már egy cikk elolvasása miatt is kutathat az ember után az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a947be1-f33c-4b1d-b56c-16d292170cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tette feljelentést Dunakeszi jobbikos képviselője, a hatóságok nem vizsgálták az ügyet. ","shortLead":"Hiába tette feljelentést Dunakeszi jobbikos képviselője, a hatóságok nem vizsgálták az ügyet. ","id":"20210606_Engedelyezte_a_Dunakeszi_onkormanyzat_hogy_a_polgarmester_sajat_cege_epitsen_tarsashazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a947be1-f33c-4b1d-b56c-16d292170cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6650d4-7fc0-44d6-8c4d-1c74008874b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Engedelyezte_a_Dunakeszi_onkormanyzat_hogy_a_polgarmester_sajat_cege_epitsen_tarsashazat","timestamp":"2021. június. 06. 15:20","title":"Engedélyezte Dunakeszi önkormányzata, hogy a polgármester saját cége építsen társasházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schanda Tamás államtitkár szombaton arról beszélt, csak a 22-es választás után döntenek a Fudan Egyetemről, ami Karácsony szerint azt jelenti, hogy a kormány berezelt. ","shortLead":"Schanda Tamás államtitkár szombaton arról beszélt, csak a 22-es választás után döntenek a Fudan Egyetemről, ami...","id":"20210606_Karacsony_schanda_fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9380803-7037-4c79-b4e6-a953604993f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Karacsony_schanda_fudan","timestamp":"2021. június. 06. 16:41","title":"Karácsony: A kormány meghátrált Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány alatt 20–40 százalékkal nőttek a telekárak.","shortLead":"A járvány alatt 20–40 százalékkal nőttek a telekárak.","id":"20210607_e_kereskedelem_telek_telekarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abf5910-c0bb-49bb-94c1-57bf35de556b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210607_e_kereskedelem_telek_telekarak","timestamp":"2021. június. 07. 10:23","title":"Úgy beindult a magyarországi e-kereskedelem, hogy elfogynak a raktáraknak való telkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","shortLead":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","id":"20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f0708-83fb-430e-b869-558748bfb01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","timestamp":"2021. június. 06. 08:35","title":"Meg sem közelíti Mészáros Lőrincét, de egyre csak növekszik Palvin Barbara vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány visszaállítja a többségi állami tulajdont.","shortLead":"Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány...","id":"20210607_palkovics_laszlo_budapest_airport_megszerzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4f0180-2194-4dd3-9671-53c0e2fe2a41","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_palkovics_laszlo_budapest_airport_megszerzese","timestamp":"2021. június. 07. 17:29","title":"Hamarosan visszautasíthatatlan ajánlatot tehet a kormány a Budapest Airport tulajdonosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]