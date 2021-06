Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek...","id":"20210615_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9912b8-9d44-4a1c-9c03-0112707c033a","keywords":null,"link":"/360/20210615_Radar360","timestamp":"2021. június. 15. 08:00","title":"Radar360: A melegeken és az ellenzéken is fojtófogást alkalmaz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával ellentétben voltak élő denevérek a vuhani víruslaborban.","shortLead":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával...","id":"20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56edf544-f6ba-456b-83fb-2629790ceb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","timestamp":"2021. június. 15. 16:16","title":"Sky News: Ez a videó bizonyítja, hogy Kína nem mondott igazat a koronavírus eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel 8-kor indult a roham, aki nem volt elég gyors, már hozzá sem fért. ","shortLead":"Reggel 8-kor indult a roham, aki nem volt elég gyors, már hozzá sem fért. ","id":"20210614_Masfel_ora_alatt_kimerult_az_elektromos_autos_allami_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071aeebc-dcde-426b-93f1-b73cdb8499ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Masfel_ora_alatt_kimerult_az_elektromos_autos_allami_palyazat","timestamp":"2021. június. 14. 14:36","title":"Másfél óra alatt kimerült az elektromos autós állami pályázat kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtatók szerint a paramétereket tekintve sok mindenben megegyezik majd a Xiaomi első összecsukható okostelefonja, a Mi Mix Fold a következő generációs változattal.","shortLead":"A szivárogtatók szerint a paramétereket tekintve sok mindenben megegyezik majd a Xiaomi első összecsukható...","id":"20210615_xiaomi_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa5637-ae69-46f3-9905-a45863f6d68c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_xiaomi_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. június. 15. 15:03","title":"Már készíti az utánpótlást a Xiaomi, jöhet az újabb összecsukható okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ország vitte volna a gépeket, de nem adtuk, pedig milliárdos üzlet kínálkozott.","shortLead":"Több ország vitte volna a gépeket, de nem adtuk, pedig milliárdos üzlet kínálkozott.","id":"20210616_kecskemet_mig_vadaszrepulo_licit_papp_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5141ac-da15-468d-b080-6d7ecb4226bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_kecskemet_mig_vadaszrepulo_licit_papp_csaba","timestamp":"2021. június. 16. 07:42","title":"A szakértő szerint a Kecskeméten parkoltatott MiG-ek már csak vashulladéknak jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","shortLead":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","id":"20210614_putyin_navalnij_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7696076b-e3b6-43c3-b668-6372bd58bf82","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_putyin_navalnij_borton","timestamp":"2021. június. 14. 20:14","title":"Putyin: Nem garantálható, hogy Navalnij élve kikerül a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldal egy instagramos reklámban szerette volna felhasználni a Pink Floyd egyik népszerű dalát, de olyan választ kaptak, amire egyáltalán nem számítottak.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldal egy instagramos reklámban szerette volna felhasználni a Pink Floyd egyik népszerű dalát...","id":"20210615_mark_zuckerberg_facebook_instagram_hirdetes_reklam_pink_floyd_dal_roger_waters","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1721c606-61c0-4738-af1d-67282081b98f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_mark_zuckerberg_facebook_instagram_hirdetes_reklam_pink_floyd_dal_roger_waters","timestamp":"2021. június. 15. 10:42","title":"„B***d meg, Zuckerberg!” – Roger Waters kiakadt, és átkozza a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik az M135i-t nem tartják elég erősnek, sportosnak. ","id":"20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8def1f-b1ee-4c02-956f-01353f070990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a470068-9b82-46da-94dd-817279def7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_kemfotokon_az_izgalmasnak_igerkezo_bmw_m140i","timestamp":"2021. június. 14. 12:11","title":"Kémfotókon az izgalmasnak ígérkező BMW M140i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]