Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgynevezett örkényi abszurditás. Az évadzárón az is kiderült, hogy új tagot nem szerződtetett a színház, de Epres Attila nem marad társulati tag. ","shortLead":"Úgynevezett örkényi abszurditás. Az évadzárón az is kiderült, hogy új tagot nem szerződtetett a színház, de Epres...","id":"20210621_Orkeny_Szinhaz_evadzaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee9ad3-55d2-47d8-b25a-ad4dce62ebc3","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Orkeny_Szinhaz_evadzaro","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Az az örkényes színész kapta meg a Pünkösti-díjat, aki a legtöbb ellenanyagot termelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Kiesésre állnak a spanyolok, hű maradt ráaggatott nevéhez a halálcsoport, a törökök méltán estek ki, és a dánoknak is sok kellene, hogy továbbjussanak. Megnéztük, hogyan alakulhat a foci-Eb csoportköreinek utolsó fordulója.","shortLead":"Kiesésre állnak a spanyolok, hű maradt ráaggatott nevéhez a halálcsoport, a törökök méltán estek ki, és a dánoknak is...","id":"20210621_masodik_csoportkor_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abc8d30-1bc4-4ed9-821b-97816bce8324","keywords":null,"link":"/sport/20210621_masodik_csoportkor_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 13:19","title":"A magyar boldogság mellett óriási csalódásokat hozott eddig az Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c031bc6-8abc-4bbf-be41-bd06dbf46a6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az úgynevezett gendertörvény a diszkriminációt büntetné szigorúbban, de létrehozna egy nemzeti napot is a nemhez és a szexuális orientációhoz kötődő diszkrimináció és erőszak áldozatai számára. A szentszék szerint ez csorbítaná az egyház szabadságjogait.","shortLead":"Az úgynevezett gendertörvény a diszkriminációt büntetné szigorúbban, de létrehozna egy nemzeti napot is a nemhez és...","id":"20210622_vatikan_olasz_kormany_lmbtq_gendertorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c031bc6-8abc-4bbf-be41-bd06dbf46a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45191-3db9-44e0-aac0-4fe4f151d428","keywords":null,"link":"/elet/20210622_vatikan_olasz_kormany_lmbtq_gendertorveny","timestamp":"2021. június. 22. 15:27","title":"Nem tetszik a Vatikánnak a homofóbia elleni olasz törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval magasabban is megbízhatóan működik-e egy drón.","shortLead":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval...","id":"202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c306-fde6-412b-8831-d2d2002811ab","keywords":null,"link":"/360/202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","timestamp":"2021. június. 21. 16:00","title":"Ahol a madár sem jár, oda küldenék fel drónjukat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f4daac-ff7d-4d4b-a750-4ea492a77870","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Most látszik a gyakorlati következménye egy 2010-es parlamenti döntésnek.","shortLead":"Most látszik a gyakorlati következménye egy 2010-es parlamenti döntésnek.","id":"20210621_alkotmanybirosag_helyi_adoemeles_tilalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84f4daac-ff7d-4d4b-a750-4ea492a77870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e5abc5-3497-4eeb-86fb-2c428c627afd","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_alkotmanybirosag_helyi_adoemeles_tilalma","timestamp":"2021. június. 21. 16:43","title":"Az Alkotmánybíróság nem foglalkozik a helyi adóemelés tilalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket, ha azt tényleg iPhone 13-nak fogják hívni.","shortLead":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket...","id":"20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d78fb5-4dc6-4bbc-8a76-9794e6c9390b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Több Apple-rajongó már most frászt kap az iPhone 13 nevétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986f1bdc-de0d-4090-88b2-e8a346d1a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán a Bayern München stadionjában csap össze a magyar válogatott a németekkel, az MLSZ pedig összeszedte azokat a tudnivalókat, amikkel feltétlenül érdemes tisztában lennie annak, aki a helyszínen készül a válogatott buzdítására. ","shortLead":"Szerdán a Bayern München stadionjában csap össze a magyar válogatott a németekkel, az MLSZ pedig összeszedte azokat...","id":"20210622_Munchen_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=986f1bdc-de0d-4090-88b2-e8a346d1a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1ba020-ae93-4a67-b87e-741a43524b77","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Munchen_stadion","timestamp":"2021. június. 22. 11:40","title":"Érdemes tisztában lenni pár dologgal, mielőtt Münchenbe indulnánk szurkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","shortLead":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","id":"20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6ed7d-434f-405c-81e3-6248fca47bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","timestamp":"2021. június. 22. 15:30","title":"Matolcsy megnyugtatta a piacokat, egy gyors zuhanás után újra erősödik a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]