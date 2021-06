„Többet érdemelt a csapat, mert mindhárom meccsen nagyon jól küzdöttünk. Nehéz most bármit is mondani. Le a kalappal a srácok és a szurkolók előtt is, büszke vagyok az egész csapatra. Nagyon rossz érzés így kiesni” – mondta a német-magyar mérkőzés után Schäfer András, a magyar válogatott játékosa. Schäfer szerint az egész ország a csapat mögött állt az Európa-bajnokságon. „Megbeszéltük a szünetben, hogy ötven percig az életünkért fogunk küzdeni és futni, sajnos a végén nem volt mellettünk a szerencse, de ilyen az élet. Remélem, a vb-selejtezőkön visszaadja nekünk azt, amit most elvett” – tette hozzá Schäfer.

„Ha nem pattan meg, lehet, hogy megvan” – tűnődött a szavakat is nehezen találó Gulácsi Péter a meccs lefújása után. Gulácsi Leon Goretzka góljára gondolt, ami szerencsétlenül pattant meg a kezén és így zuhant a hálóba. „Centimétereken múlott, ilyenkor az ember csalódott. Nyomás alatt játszottunk, de nem volt annyi helyzetük a németeknek, beadásokkal próbálkoztak. Óriási erő van a csapatban, amit ismét bizonyítottunk. Az első meccs előtt elhatároztuk, hogy nem beszélünk az ellenfeleinkről, csak magunkkal foglalkozunk. Meccsről meccsre fejlődni tudtunk és játékban is előreléptünk, talán a mostani volt a legjobb mérkőzésünk. Megérdemeltük volna a továbbjutást. A következő célunk, hogy kiharcoljuk a világbajnoki részvételt.”

„Nagyon büszkék lehetünk magunkra, hogy ilyen teljesítményt tudtunk nyújtani, másrészről viszont kicsit csalódottak is vagyunk, mert befejeződött számunkra az Európa-bajnokság. Erőn felül teljesítettünk, bizonyítottuk, hogy a sztárválogatottaknak is számolniuk kell velünk” – mondta a meccs lefújása után a gólpasszt is jegyző Sallai Roland. „A gólpasszomhoz kellett Ádi is, hogy befejelje, de a csapatot kell most fókuszba helyezni, le a kalappal mindenki előtt ezért a három mérkőzésért. Nagyon jó úton járunk, az elitválogatottakat is meg tudjuk szorongatni” – fűzte hozzá.

„Nem volt benne a meccsben, hogy a németek gólt tudnak szerezni – mondta Botka Endre. – A végén már azt éreztem, hogy pánikolnak. Nagyon sajnálom, hogy a végén másodszor is egyenlíteni tudtak, és így elúszott a továbbjutást. A mérkőzés előtt sokan elfogadták volna a döntetlent, de mi úgy jöttünk ide, hogy nyerni akarunk. Most még nagy bennem a csalódottság, ebben a csapatban nagyon sok van, és ezt most is bizonyítottuk. Megvolt az esély a továbbjutásra, szomorú, hogy ez lett a vége.”