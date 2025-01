Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a80a435-37bf-4ec6-8fbc-74bf4300d0c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kajmán-szigeteknél, 1054 méteres mélységben sikerült videóra venni annak a cápafajnak az egyedeit, amit eredetileg Japánnál fedeztek fel, és eddig csak a halászok fogásai alapján sikerült megvizsgálni.","shortLead":"A Kajmán-szigeteknél, 1054 méteres mélységben sikerült videóra venni annak a cápafajnak az egyedeit, amit eredetileg...","id":"20250107_capa-tengerbiologia-video-karib-tenger-kajman-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a80a435-37bf-4ec6-8fbc-74bf4300d0c7.jpg","index":0,"item":"2d955a7b-0822-4538-8dd6-c07e716dc3cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_capa-tengerbiologia-video-karib-tenger-kajman-szigetek","timestamp":"2025. január. 07. 12:03","title":"Itt az első videó a cápáról, ami a Karib-tenger mélyén úszkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szálló tulajdonosa szerint emellett 15 millió forint értékben vittek el értékeket az ingatlanból.","shortLead":"A szálló tulajdonosa szerint emellett 15 millió forint értékben vittek el értékeket az ingatlanból.","id":"20250106_gazszamla-vendegmunkasok-mogyorod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366.jpg","index":0,"item":"4604392f-8533-4059-b44d-b0c58e7ff82e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_gazszamla-vendegmunkasok-mogyorod","timestamp":"2025. január. 06. 07:55","title":"24.hu: 31 milliós gázszámlát csináltak a vendégmunkások, majd a bérlő koreai cég tulajdonosai köddé váltak Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az igazi rendőrök elmentek az ingatlannal bizniszelő csalóért, akinek a társát még keresik.","shortLead":"Az igazi rendőrök elmentek az ingatlannal bizniszelő csalóért, akinek a társát még keresik.","id":"20250107_alrendor-ingatlan-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"20ea60ab-5a24-46bf-b7c9-8faf743f58a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_alrendor-ingatlan-csalas","timestamp":"2025. január. 07. 12:39","title":"Egy kamurendőr egy mesés lakásvásárlási ajánlattal csalt ki 17 milliót egy idős nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is visszavonulót fújt azzal, hogy visszatért az Instagramra. Helyette bevonult a konyhába, ahonnan korábban alig győzte kizavarni a nőket. Harry herceg felesége teljes kört írt le: lehet, hogy rövid ideig megfordult a brit királyi családban, de valójában mindvégig influenszer volt, és az is maradt. Csak a kommenteket nem szereti. ","shortLead":"A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is...","id":"20250105_meghan-markle-netflix-fozomusor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f.jpg","index":0,"item":"78189156-f2cc-4064-a3a0-36aa27ec5ebb","keywords":null,"link":"/elet/20250105_meghan-markle-netflix-fozomusor","timestamp":"2025. január. 06. 14:24","title":"Feministából stepfordi feleség – Meghan Markle még mindig nem döntötte el, hogyan menti meg a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01105f0b-ec58-4f83-bdb2-ec9a72d44add","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"“Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok főorvosa. Erről a washingtoni kongresszusnak kell döntenie.","shortLead":"“Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok...","id":"20250106_Az-Egyesult-Allamokban-felmerult-hogy-a-cigi-mintajara-az-alkoholos-uvegekre-is-figyelmezteto-uzenetet-rakjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01105f0b-ec58-4f83-bdb2-ec9a72d44add.jpg","index":0,"item":"6a7e5a51-5200-498a-a38b-f0086956a9fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Az-Egyesult-Allamokban-felmerult-hogy-a-cigi-mintajara-az-alkoholos-uvegekre-is-figyelmezteto-uzenetet-rakjanak","timestamp":"2025. január. 06. 14:51","title":"Az Egyesült Államokban felmerült, hogy a rák miatt a cigi mintájára az alkoholos üvegekre is figyelmeztető üzenetet rakjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vezércikk szerint a következő néhány hét eldönti, fennmaradhat-e a független ukrán állam nagyjából az agresszió előtti határok között, kaphatnak-e lakói biztonsági garanciákat, vagy pedig Putyin netán elnyeri jutalmát a hódításért és csak felbátorodik.","shortLead":"A vezércikk szerint a következő néhány hét eldönti, fennmaradhat-e a független ukrán állam nagyjából az agresszió...","id":"20250107_Washington-Post-Ukrajna-vesztesre-all-es-igen-gyorsan-elvalhat-a-sorsa-amin-Trunp-csak-ronthat-egy-rossz-szerzodessel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f.jpg","index":0,"item":"faf3a95a-3d62-4943-9ce4-fd190fe89998","keywords":null,"link":"/360/20250107_Washington-Post-Ukrajna-vesztesre-all-es-igen-gyorsan-elvalhat-a-sorsa-amin-Trunp-csak-ronthat-egy-rossz-szerzodessel","timestamp":"2025. január. 07. 07:29","title":"Washington Post: Ukrajna azt kockáztatja, hogy elveszíti a háborút. Egy Trump által kikényszerített rossz alku még rosszabb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f10cb7e-598c-4368-b4e5-84f6133bb2c5","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az olasz famíliában, Amerikában felnőtt színész és gasztronómus, Stanley Tucci egyik kedvenc levese a csülkös borsóleves. Íme egy recept a Tucci asztalnál című könyvből.","shortLead":"Az olasz famíliában, Amerikában felnőtt színész és gasztronómus, Stanley Tucci egyik kedvenc levese a csülkös...","id":"20250105_Kivancsi-hogy-kesziti-Stanley-Tucci-a-csulkos-borsolevest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f10cb7e-598c-4368-b4e5-84f6133bb2c5.jpg","index":0,"item":"55501ce4-324a-487c-9991-5eb53c9f1dbd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250105_Kivancsi-hogy-kesziti-Stanley-Tucci-a-csulkos-borsolevest","timestamp":"2025. január. 05. 19:15","title":"Kíváncsi, hogy készíti Stanley Tucci a csülkös borsólevest? Íme a színész receptje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –, amely közül már egy is nagyot lökne a gazdasági teljesítményen, hát még a három egyszerre. Az MNB kiszámolta, hogy ez mennyivel dobja meg a magyar gazdaságot az új évben, és azt is, hogy mennyire fogja a három üzem növelni a GDP-t és a foglalkoztatottságot egészen 2030-ig.","shortLead":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –...","id":"20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"0069c501-333b-426f-abfa-ae86fb81fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 14:00","title":"MNB: Három óriási gyár 2025-ös beindulása lökhet a gazdaságon nagyot, de a profitot és a bérek egy részét ki is viszik az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]