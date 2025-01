Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"146cd2d8-a973-4ff5-891a-f797ea81b43a","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A párizsi olimpián meg tudta nehezíteni a házigazdák dolgát a csapat, a vb középdöntőjének első meccsén viszont végig hátrányban játszott, és hét góllal kapott ki. ","shortLead":"A párizsi olimpián meg tudta nehezíteni a házigazdák dolgát a csapat, a vb középdöntőjének első meccsén viszont végig...","id":"20250121_kezilabda-vilagbajnoksag-kozepdonto-magyar-valogatott-franciaorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/146cd2d8-a973-4ff5-891a-f797ea81b43a.jpg","index":0,"item":"687c7c03-ae59-4520-ba15-8e8046ce2da8","keywords":null,"link":"/sport/20250121_kezilabda-vilagbajnoksag-kozepdonto-magyar-valogatott-franciaorszag-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 22:34","title":"Kézilabda-vb: Nagyon távol volt a bravúrtól a franciák ellen a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek. Ezeknek a túlnyomó többségét importálni kell, ezért Brüsszelben egyre nagyobb figyelmet szentelnek Dél-Amerikának, ahol viszont a szükséges nyersanyagok közül 24 fellelhető. A baj csak az, hogy ez másnak is eszébe jutott.","shortLead":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek...","id":"20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"ee08140e-fa86-4472-a79d-6e4093209ea5","keywords":null,"link":"/360/20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","timestamp":"2025. január. 21. 16:25","title":"Az EU is beszállt a versenybe a dél-amerikai ásványkincsekért – épp csak az USA-t és Kínát kellene beelőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke hárompontos célt tűzött ki a globális versenyben, az Egyesült Államokkal együttműködnének, mert 1500 milliárd eurós kereskedelemről van szó.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke hárompontos célt tűzött ki a globális versenyben, az Egyesült Államokkal együttműködnének...","id":"20250122_ursula-von-der-leyen-usa-eu-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"522ce474-3a74-42c4-8e0b-a97a94d94092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_ursula-von-der-leyen-usa-eu-ukrajna","timestamp":"2025. január. 22. 14:39","title":"Ursula von der Leyen: Új korszakba léptünk, kontinens méretű hatalmakkal van dolgunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","id":"20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd.jpg","index":0,"item":"34f85d86-fa06-4449-8e4d-18a89004cd44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","timestamp":"2025. január. 21. 09:27","title":"Majd 1,7 milliárd forinttal tolta meg a kormány a rovarfehérje-gyártást, még úgy is, hogy „a magyarok elsöprő többsége nem kér a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban adná.","shortLead":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban...","id":"20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"5a3897ba-ce4c-434d-a2a5-e2ffae89dc49","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","timestamp":"2025. január. 21. 17:56","title":"Lázár üzent Karácsonynak: 5 ezer milliárdért viheti a főváros Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a9a821-b328-41f7-8cb2-983b71aede9d","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Immár túl születésének 101. évfordulóján, Maria Callas mindenütt előkerül: filmen, könyvekben, műsorok és cikkek garmadájában. Csak mintha minden más fontosabb lenne az életéből, mint épp az, ami megkülönböztette őt a hétköznapi emberektől: a művészete.","shortLead":"Immár túl születésének 101. évfordulóján, Maria Callas mindenütt előkerül: filmen, könyvekben, műsorok és cikkek...","id":"20250120_hvg-maria-callas-film-angelina-jolie-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86a9a821-b328-41f7-8cb2-983b71aede9d.jpg","index":0,"item":"153a921b-50ad-47a1-9e7c-32d6190728a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-maria-callas-film-angelina-jolie-konyvek","timestamp":"2025. január. 20. 19:30","title":"Angelina Jolie filmje hű tudott maradni Maria Callas akaratához, és meg merte mutatni, hogy hajómágnás szerelme csúnya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","shortLead":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","id":"20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5.jpg","index":0,"item":"15e9ce92-f678-4d30-9191-bd3d077ad8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","timestamp":"2025. január. 21. 05:55","title":"Izraelben szabadon engedik a legrégebben börtönben ülő palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","shortLead":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","id":"20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df.jpg","index":0,"item":"def1012f-b325-45f4-92d8-c3fa6764a911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","timestamp":"2025. január. 21. 18:23","title":"Távozik az izraeli vezérkari főnök és egy hadseregparancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]