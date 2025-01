Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester már el is küldte az adatigénylését a MÁV-nak és a Nemzeti Vagyonkezelőnek.","shortLead":"A főpolgármester már el is küldte az adatigénylését a MÁV-nak és a Nemzeti Vagyonkezelőnek.","id":"20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-szerzodes-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"15d75024-3f8c-47d3-a845-984736add5a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-szerzodes-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 20. 15:40","title":"Karácsony megígérte: megszerzi és nyilvánosságra hozza a Mini-Dubajról szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre tett ígéretet, többek között az illegális bevándorlás megállítására, a transzneműek jogainak csorbítására és titkosított kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára.","shortLead":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"f68e740c-240b-4d1b-96dc-a50101b400d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. január. 20. 06:08","title":"Donald Trump bekezdene: elnöki rendeletek sorát ígérte be első hivatali napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül megvalósulnak – állapította meg a GKI, amely megnézte, van-e szabad munkaerő ezeken a helyeken, és nem talált ilyet. Nem csoda, hogy arra jutottak: a nagyberuházások szétverik a helyi munkaerőpiacot.","shortLead":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül...","id":"20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"0c720acb-91d5-495f-8379-a8b87d56535c","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","timestamp":"2025. január. 21. 10:48","title":"Akkugyárak országa: a GKI szerint óriási hibát követett el a kormány a helyszínek kiválasztásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad műelemzést Para-Kovács Imre.","shortLead":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad...","id":"20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6.jpg","index":0,"item":"1d115be9-fc34-4d8b-b926-2cb52935be2b","keywords":null,"link":"/360/20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","timestamp":"2025. január. 21. 14:24","title":"Para-Kovács Imre: Majka számolt a következményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78085d6-31cc-454e-8a9d-2d5d6dc507a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összetört autóval és bevont jogosítvánnyal zárta a napot. ","shortLead":"Összetört autóval és bevont jogosítvánnyal zárta a napot. ","id":"20250121_BMW-s-rombolas-hiaba-probalt-eltunni-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b78085d6-31cc-454e-8a9d-2d5d6dc507a9.jpg","index":0,"item":"9790a002-e649-4eac-abd7-1ce89603927e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_BMW-s-rombolas-hiaba-probalt-eltunni-video","timestamp":"2025. január. 21. 11:07","title":"Végig vették a térfigyelő kamerák egy BMW-s rombolását, hiába próbált eltűnni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d8d385-82ba-403e-bf26-97d41dee9a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető és védője pedig felmentés érdekében fellebbezett.","shortLead":"Az elkövető és védője pedig felmentés érdekében fellebbezett.","id":"20250120_Sulyosbitas-fellebbezes-ugyeszseg-sajat-lanyat-molesztalo-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13d8d385-82ba-403e-bf26-97d41dee9a56.jpg","index":0,"item":"f6db9186-1d09-4531-9aff-a472b19cd951","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sulyosbitas-fellebbezes-ugyeszseg-sajat-lanyat-molesztalo-ferfi","timestamp":"2025. január. 20. 09:50","title":"Súlyosbításért fellebbezett az ügyészség a saját lányát molesztáló férfi ügyében, akit 14 évre ítéltek el első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","shortLead":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","id":"20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733.jpg","index":0,"item":"3ddccac3-df3a-493c-9f0f-971a578c1d61","keywords":null,"link":"/elet/20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","timestamp":"2025. január. 20. 14:20","title":"A hagyományosan demokrata Kaliforniában is nagy bulikkal készülnek Donald Trump beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","shortLead":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","id":"20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5.jpg","index":0,"item":"15e9ce92-f678-4d30-9191-bd3d077ad8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","timestamp":"2025. január. 21. 05:55","title":"Izraelben szabadon engedik a legrégebben börtönben ülő palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]