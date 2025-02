A magyar női jégkorong-válogatott a 15 éves Hiezl Réka hosszabbításban lőtt góljával 3-2-re legyőzte Ausztria csapatát a bremerhaveni olimpiai selejtező második fordulójában, és vasárnap a házigazda németek ellen dől el, hogy története során először kijut-e a játékokra.

A magyarok a szlovákok elleni 3-1-es sikerrel, az osztrákok pedig a házigazda németektől elszenvedett 2-0-s vereséggel nyitottak csütörtökön. A mostani mérkőzésen az osztrákok mellett szólt, hogy az eddigi négy tétmérkőzésből hármat ők nyertek, és összesítésben is jobban álltak 8-4-re.

Az első harmad kiegyenlített játékot hozott, a jó védekezések miatt alig volt kapura lövés, majd a 19. percben egy váratlan indítás végén az észak-amerikai profiligában (PWHL) szereplő Anna Meixner elfektette Németh Anikót, és a lábvédői között a hálóba lőtt.

Magyar Jégkorong Szövetség / Vörös Dávid

A második játékrészt nagy iramban kezdte a rivális, Anja Trummer szólóját védte a magyar kapus, akinek több veszélyes lövést is hatástalanítania kellett. A lendületüket Meixner kiállítása törte meg, ebből Kreisz Emma tudott egyenlíteni, ő találta meg legelőbb a lecsorgó korongot. Kisvártatva megint ő próbálkozott, ám akkor védett Selma Luggin.

A meccs derekán a hátvéd Odnoga Lotti iramodott meg félpályáról, majd – miután Leonie Kutzer meghúzta a karját – a kapus lábvédői között pimasz gólt szerzett. A védőnek ez volt az első válogatott találata tétmérkőzésen, vb-n, illetve olimpiai selejtezőben. A magyar vezetés csupán 53 másodpercig élt, mert Emma Mörtl távoli lövéséből a bal alsó sarokban kötött ki a korong, Németh Anikó takarás miatt semmit sem látott a kísérletből. A szünet előtt Garát-Gasparics Fanni egyéni akció végén a kapuvasat találta el, így maradt a 2-2.

Folytatódott a kiegyenlített, izgalmas csata, majd egyszer Meixner korongot csent félpályán, a szólója utáni lövést azonban Németh lábbal védte. A hajrában emberelőnybe került Pat Cortina szövetségi kapitány csapata, ám a fórban ezúttal nem jött a gól: Kreisz a bal kapuvasat találta el, és Dabasi Réka előtt is adódott ziccer.

A ráadás kereken egy perce tartott, amikor a magyar csapat legfiatalabbja, Hiezl cselezte magát tisztára, és közelről eldöntötte a bónuszpont sorsát.

A siker azt jelenti, hogy ha a magyar válogatott vasárnap legyőzi a németeket, akkor története során először kijut a téli olimpiára. Vereség esetén pedig második lesz, és akkor a másik két csoport második helyezettjével vetik össze. Közülük a legjobb akkor lesz olimpiai kvótás, ha az oroszokat nem engedik indulni jövőre Milánóban. Erről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság márciusi elnökválasztása után születik döntés.

A másik két csoportban, Japánban, illetve Svédországban is már túl vannak két fordulón, és a japánok a záró kör előtt, már – sorozatban negyedszer – megszerezték az olimpiai kvótát. Mivel a gävlei csoportban a második helyezettnek – a svéd vagy a dán együttesnek – már biztosan van hat pontja, ezért a most ötpontos magyaroknak pontot kell szerezniük a németekkel szemben még vereség esetén is, hogy maradjon esély az összevetésben.

Magyar Jégkorong Szövetség / Vörös Dávid

Az állások

Tomakomai: 1. (már továbbjutott) Japán 6 pont, 2. Franciaország 3, 3. Kína 2, 4. Lengyelország 1

Gävle: 1. Svédország 6 (11-0), 2. Dánia 6 (6-2), 3. Norvégia 0 (1-6), 4. Hollandia 0 (1-11)

Bremenhavn: 1. Németország 6 pont, 2. Magyarország 5, 3. Ausztria 1, 4. Szlovákia 0

Németország-Szlovákia 6-1 (3-0, 1-0, 2-1)

Magyarország-Ausztria 3-2 (0-1, 2-1, 0-0, 1-0), hosszabbítás után

Vasárnap játsszák:

Ausztria-Szlovákia 14.30

Németország-Magyarország 18.00

Csütörtökön játszották:

Magyarország-Szlovákia 3-1

Németország-Ausztria 2-0