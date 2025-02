„A Real Madrid nem tudja legyőzni a Man Cityt. Ha megteszik, levágom a heréimet” – jelentette ki az angol együttesnél korábban tíz évet eltöltött Sergio Agüero a két csapat összecsapása előtt a Bajnokok Ligája kieséses szakaszának első fordulójában. Az ígéret már első hallásra is vakmerőnek tűnt, elnézve a felek utóbbi hónapokban mutatott formáját.

Kedd este sokáig mégis úgy nézett ki, hogy Agüero férfiasságának nem kell hogy bántódása essen. Erling Haaland már a 19. percben megszerezte a vezetést az Etihad stadionban, amire csak a 60.-ban tudott válaszolni a franciák világbajnoka, Kylian Mbappé. Aztán a hajrában felgyorsultak az események. Előbb Dani Ceballos szabálytalansága miatt büntetőhöz jutott a City, amelyet a norvég sztárcsatár értékesített, majd a két perccel korábban beállt Brahim Diaz ismét egyenlített a 86. percben. Ezzel azonban még nem volt vége: Vinícius passzából Jude Bellingham a ráadás második percében közelről vágta a labdát az Ederson őrizte kapuba. (Videós összefoglaló.)

Gólját ünnepli Erling Haaland AFP / NurPhoto / MI News

Agüero egyelőre nem nyilatkozott arról, mi a helyzet az ígéretével, pedig a közösségi médiában se szeri, se száma az őt számon kérő posztoknak, vicces mémeknek. Az Instagramon ollós, biliárdgolyós, baltás gifeket küldözgetnek neki, és van, aki a Trónok harca egyik karaktere, Theon Greyjoy képét küldte el neki a kommentek között.

A legtöbb reakció arra a fotójára érkezik, amelyen az látható, hogy 10 ezer dollárt tett fel arra, hogy a meccs első félidejében legalább két gól esik. Jól keresett volna vele – 3,65-ös volt a szorzó –, de még ez sem jött össze neki. (Cikkünk megjelenésének idejére már letiltották a hozzászólásokat ennél a képnél, így most a korábbi bejegyzéseknél gyűlnek a kárörvendő hozzászólások.)

A meccs nemcsak Agüero merész kijelentése – és persze az eredmény – miatt marad emlékezetes, hanem a Man City szurkolóinak koreójáról is. Az egyik kapu mögötti szektorban a drukkerek egy óriási molinót feszítettek ki, rajta az Aranylabdát csókoló Rodrival és a manchesteri Oasis zenekar egyik dalának címével: Stop Crying Your Heart Out (körülbelül: hagyd abba a zokogást). Mindezzel arra utaltak, hogy a díjat legutóbb a City középpályásának, Rodrinak ítélték oda, pedig a legtöbben Viníciust tartották esélyesnek. Még a gála előtt kiszivárgott az eredmény, ami annyira felháborította a Real vezetését, hogy egyetlen képviselője sem utazott el Párizsba.

Vini Jr.’s response to Man City fans’ “Stop crying your heart out” banner:



-Helped create goal to make it 2-2

-Assisted Jude Bellingham’s winner

-MOTM



Got the last laugh 🥶 pic.twitter.com/P1Wms3ToE1 — ESPN FC (@ESPNFC) February 11, 2025

A kedd esti meccs legjobbja viszont a brazil klasszis lett, akit a meccs után a manchesteri drukkerek üzenetéről is kérdeztek. „Természetesen láttam. Amikor az ellenfél szurkolói ilyet tesznek, attól én csak erősebb leszek, jobban játszom, ahogyan most is történt” – válaszolta.

Az angol és a spanyol csapat 2020 óta majdnem minden idényben találkozott egymással a BL egyenes kieséses szakaszában: 2020-ban a nyolcaddöntőt kettős győzelemmel a City, 2022-ben az elődöntőt a Real, 2023-ban szintén az elődöntőt a City, tavaly pedig a negyeddöntőt – tizenegyespárbajban – a Real vette sikerrel.

A mostani mérkőzés után Pep Guardiola, a City menedzsere is megemlítette ezt, arról beszélt, hogy sorozatban negyedszer játszottak a spanyol csapattal, és az előző három alkalommal sokkal-sokkal jobbak voltak, mint ők. „A mai meccs szoros volt, és időnként komoly lehetőségei voltak az ellenfélnek, olyankor Ederson volt a legjobb játékosunk.” Arról is beszélt, hogy 2-1-es állásnál az történt, ami ebben az idényben meglehetősen sokszor, például a Feyenoord, a Sporting, a Brentford vagy a Manchester United ellen is: hogy eltékozolták az előnyüket. „Magunkba kell néznünk, ami ezen a szinten nagyon nehéz. Sajnos nem most fordult ez elő először, sokszor megtörtént már, ezért is nehéz” – tette hozzá.

Ahogyan a Real, úgy a Juventus is kedvező helyzetből várhatja a jövő heti visszavágót, miután hazai pályán Weston McKennie (34. perc) és Samuel Mbangula (82.) góljával legyőzte a PSV Eindhovent. A hollandok részéről Ivan Perisic talált be az 56. percben. A találatot esetleges kezezés miatt egy ideig videózták, de végül megadták.

AFP / Isabella Bonotto

A Paris Saint-Germain a Brest vendégeként játszott szerdán. Mindkét csapat 13 ponttal zárta az átalakított BL alapszakaszát, a párizsiak a 15. helyen léptek tovább, a Brest 18.-ként végzett. A francia bajnokság tabelláján elfoglalt helyezésük jobban mutatja a két csapat közötti különbséget: azt a PSG tíz ponttal vezeti a Marseille előtt, a másik csapat 12 ponttal lemaradva tőlük a nyolcadik.

A keddi találkozón – amelyet a bresti stadion alkalmatlansága miatt Guingampban rendeztek – papírforma eredmény született: a párizsiak két góllal vezettek az első félidő végén, fordulás után pedig Ousmane Dembélé második találatával végleg eldőlt a meccs, és vélhetően a párharc is. (Videós összefoglaló.)

Abdallah Sima, a Brest és Marquinhos, a PSG játékosa küzd a labdáért AFP / Fred Tanneau

Az este negyedik meccsén a tavaly BL-döntős, de a német bajnokságban most csak 11. Borussia Dortmund és a portugál listavezető Sporting csapott össze. Nemrég mindkét csapat edzőt váltott, utóbbi rövid időn belül kettőt is: a Dortmundnál Nuri Sahin helyére Niko Kovac került, a Sportingnak Rúben Amorim utóda, Joao Pereira csak hat hétig bírta, azóta már Rui Borges a vezetőedző.

Maximilian Beier kapura lő AFP / NurPhoto / Jose Manuel Alvarez Rey

A portugál csapat kezdőjében nem volt ott a kisebb sérüléssel bajlódó Viktor Gyökeres, de az 59. percben pályára küldték. Hamarosan meg is kezdődött a gólgyártás, de most nem a magyar származású svéd csatár ontotta őket: előbb Serhou Guirassy, majd az ő passzából Pascal Gross vette be a Sporting kapuját, végül Karim Adeyemi állította be a 3-0-s végeredményt. A váratlanul simán diadalmaskodó német csapat így szinte már a 16 között érezheti magát. (Videós összefoglaló.)

A mérkőzései visszavágóit a jövő héten játsszák.

Eredmények a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzések:

Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 2-3 (1-0)

gólszerzők: Haaland (19., 80., a másodikat 11-esből), illetve Mbappé (60.), Diaz (86.), Bellingham (92.)

Juventus (olasz)–PSV Eindhoven (holland) 2-1 (1-0)

g.: McKennie (34.), Mbangula (82.), illetve Perisic (56.)

Sporting Lisboa (portugál)–Borussia Dortmund (német) 0-3 (0-0)

g.: Guirassy (60.), Gross (68.), Adeyemi (82.)

Brest (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2)

g.: Vitinha (21., 11-esből), Dembélé (45., 66.)