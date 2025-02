Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"35516ad5-975f-4d2d-a745-27beb24034e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőséges időjárás nem kíméli a lakásokat.","shortLead":"A szélsőséges időjárás nem kíméli a lakásokat.","id":"20250213_generali-karbejelentes-eghajlatvaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35516ad5-975f-4d2d-a745-27beb24034e7.jpg","index":0,"item":"e6b350ad-9dd2-4ef1-9924-af36feba1d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_generali-karbejelentes-eghajlatvaltozas","timestamp":"2025. február. 13. 10:48","title":"Generali: Közel 40 000 kárbejelentés érkezett az éghajlatváltozás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollárral és a régiós devizákkal szemben is erősödött.","shortLead":"A dollárral és a régiós devizákkal szemben is erősödött.","id":"20250212_inflacio-forint-euro-402","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"ba81a1e8-c5dc-4daf-911e-41728577a8bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_inflacio-forint-euro-402","timestamp":"2025. február. 12. 11:24","title":"A borzalmas inflációs adat miatt került négyhavi csúcsra a forint az euróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nielsen piackutató cég felmérése szerint a tévén már több időt töltenek az amerikaiak a youtube-ozással, mint a telefonjukon.","shortLead":"A Nielsen piackutató cég felmérése szerint a tévén már több időt töltenek az amerikaiak a youtube-ozással, mint...","id":"20250212_youtube-video-platform-okostelefon-teve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab.jpg","index":0,"item":"fc1bd366-fe2e-4dc5-b567-1942f6bd913f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_youtube-video-platform-okostelefon-teve","timestamp":"2025. február. 12. 20:03","title":"Valami nagyot változott a YouTube-on: a nagyon sokan már nem a mobiljukon nézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A múlt havi tűz okát még nem sikerült megállapítani, az aggodalmakra reagálnak. ","shortLead":"A múlt havi tűz okát még nem sikerült megállapítani, az aggodalmakra reagálnak. ","id":"20250213_A-mult-honapban-tortent-tuz-utan-Koreaban-nem-lehet-tobbe-akarmilyen-power-banket-felvinni-a-repulogepekre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685.jpg","index":0,"item":"c1dede1e-3580-4a9c-a459-9cf8f0c3b333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_A-mult-honapban-tortent-tuz-utan-Koreaban-nem-lehet-tobbe-akarmilyen-power-banket-felvinni-a-repulogepekre","timestamp":"2025. február. 13. 16:58","title":"Korlátozták a repülőre vihető power bankokat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk egy-két videóba, majd amikor érezzük, hogy kezd leragadni a szemünk, magunk mellé tesszük a telefont, és már alszunk is. Ártalmatlan esti rituálénak tűnik, mégis több káros hatása lehet.","shortLead":"Sokunknak ismerős a menetrend: elalvás előtt még görgetjük közösségi oldalakat, válaszolunk az üzenetekre, belenézünk...","id":"20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084c0198-e6c4-4de0-a1ac-47d45e657962.jpg","index":0,"item":"60611b48-783d-4cce-9be1-c5450630d4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250213_veszelyes-telefon-alvas-sugarzas-rak-mobil","timestamp":"2025. február. 13. 06:45","title":"Tényleg veszélyes a telefonunk mellett elaludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7864556-09ae-4a12-9ea1-ea18de5c0244","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már nagyon készül a 2032-es szabadulására a Theranos alapítója.","shortLead":"Már nagyon készül a 2032-es szabadulására a Theranos alapítója.","id":"20250213_borton-uj-talalmanyok-csalas-Elizabeth-Holmes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7864556-09ae-4a12-9ea1-ea18de5c0244.jpg","index":0,"item":"e2efcee7-4a7a-4f19-96c9-62b8bb2e4d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_borton-uj-talalmanyok-csalas-Elizabeth-Holmes","timestamp":"2025. február. 13. 14:17","title":"A börtönben is új találmányok szabadalmait írja a dollármilliárdos csalásért elítélt Elizabeth Holmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0f38fb-0477-498a-9118-d0d8a495c740","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindketten tíz éve csatlakoztak az RB Leipzighez.","shortLead":"Mindketten tíz éve csatlakoztak az RB Leipzighez.","id":"20250213_lipcse-rb-leipzig-gulacsi-peter-willi-orban-hiressegek-fala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0f38fb-0477-498a-9118-d0d8a495c740.jpg","index":0,"item":"6f086578-3606-4c0a-8723-9578d9e2917b","keywords":null,"link":"/sport/20250213_lipcse-rb-leipzig-gulacsi-peter-willi-orban-hiressegek-fala","timestamp":"2025. február. 13. 10:11","title":"Gulácsit és Orbánt nagy megtiszteltetés érte Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72be865c-eea1-4941-80e9-ee5d83cf9e49","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Kanye West, Elon Musk, Alice Weidel és Orbán Viktor tevékenysége is mutatja, hogy kerül be a mainstreambe a szélsőjobb, amelyet nemcsak normalizálnak, de trendivé is tesznek, és már a belpesti értelmiségi fiataloknak is vállalható eszme lett. Vélemény. ","shortLead":"Kanye West, Elon Musk, Alice Weidel és Orbán Viktor tevékenysége is mutatja, hogy kerül be a mainstreambe a szélsőjobb...","id":"20250212_hvg-Martini-Noemi-Naci-minimalizmus-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72be865c-eea1-4941-80e9-ee5d83cf9e49.jpg","index":0,"item":"01ee9e9d-a160-43d6-aa22-dab91913603a","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-Martini-Noemi-Naci-minimalizmus-velemeny","timestamp":"2025. február. 12. 13:20","title":"Martini Noémi: Náci minimalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]