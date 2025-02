A Manchester City legyőzése után újabb rangadót nyert a Liverpool, szerda este kétgólos sikert aratott a Newcastle United ellen, ezzel 13 pontra növelte az előnyét a Premier League-ben. A győzelmet Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister szállította, a magyar válogatott csapatkapitányának találata ráadásul a Liverpool 100. gólja volt ebben a szezonban.

A mérkőzés legjobbjának Szoboszlai Dominiket választották, ennek megfelelően pedig a nemzetközi sajtó is kiváló értékelésekkel halmozta el.

Lehengerlő formában van Szoboszlai Dominik, a Newcastle elleni rangadón megszerezte a Liverpool 100. gólját a szezonban – videó Simán győzött a Liverpool és mivel az Arsenal botlott a Nottingham otthonában, így már 13 pont a listavezető előnye.

Sky Sports: 10/8

Ugyan Szoboszlai Dominik mellett a másik gólszerző, Alexis Mac Allister és Mohamed Szalah is nyolcas osztályzatot kapott a Sky Sportstól, de a sportcsatorna a magyar középpályást választotta a mérkőzés legértékesebb játékosának.

Goal.com: 10/8

„A vasárnapi hőstette után újból meghatározó szerep jutott neki” – véli a sportlap újságírója, aki szerint Szoboszlai a gólja mellett is hasznosan játszott, sok labdát szerzett és remekül szervezte a támadásokat.

Liverpool.com: 10/8

„Kész csoda volt, hogy egyáltalán fel tudott állni azután, hogy mennyit futott az elmúlt időben. Tizenkettedik egymást követő bajnoki meccsén kezdett, ráadásul ismét gólt szerzett, lapos lövése utat talált a kapuba. Még a második félidő legvégén sem tűnt fáradtnak. Sosem tűnik annak. Újabb meccset játszott végig” – értékelte Szoboszlai játékát a helyi sportlap.

Liverpool Echo: 10/9

A liverpooli portál szerint rengeteg energia van Szoboszlaiban, ez tette lehetővé, hogy az első gól előtt a megfelelő helyen legyen. Megjegyzik, hogy az első félidőben volt még egy veszélyes lövése, ami éppen csak elkerülte a kaput. „A pálya minden pontján felbukkant, sok labdát szerzett. Nagyszerű” – értékelte a magyar középpályás teljesítményét a Liverpool Echo. A lap egyébként egyedül Szoboszlainak adott kilences osztályzatot.

This is Anfield: 10/9

„Van az élsportolói fittség és van az, amit ettől a csodálatos magyartól minden héten láthatunk. Még csak most jutottam szóhoz a Manchester City legyőzése után, Szoboszlai szó szerint a fölre rogyott a hármas sípszót követően. Alig telt el pár nap és mégis pályán volt, frissen, lendületesen” – írja a lap szerzője értékelésében, megjegyezve, hogy Szoboszlai gyönyörű gólt szerzett Luis Díaz passza után. „Futott, futott és futott. Védekezésben és támadásban is taposta a gázpedált, és úgy fejezte be a mérkőzést, mint egy gladiátor, aki elégedetten hagyhatja el az arénát. Ő a sportoló definíciója” – teszi hozzá a This is Anfield, amely ugyan kilences osztályzatot adott a magyar középpályásnak, de a meccs emberének a szintén kilences értékelést kapó, egy gólpasszt jegyző Mohamed Szalahot választotta.

SofaScore: 10/8,3

A Newcastle elleni mérkőzés első gólját szerző Szoboszlai Dominik volt az egyetlen játékos a mezőnyben, aki a sportlapnál legalább nyolcas osztályzatot kapott, így értelemszerűen őt választották a legértékesebb játékosnak.

90min.com: 10/8,7

Szoboszlain kívül egyedül Luis Díaz kapott nyolcasnál jobb osztályzatot a sportlaptól, a kolumbiai játékát szintén 8,7-re értékelték.

BBC: 10/8,91

Közel volt a kilences osztályzathoz, de ennek ellenére is Szoboszlai lett a mérkőzés legjobbja a brit közmédiánál, megelőzve a 8,66-os értékelést kiérdemlő Mohamed Szalahot.