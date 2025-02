Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között a magyar csapatban játszhasson, és a FIFA jóvá is hagyta ezt.","shortLead":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között...","id":"20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8.jpg","index":0,"item":"4436a91c-4289-4678-beb7-295a2eaa420a","keywords":null,"link":"/sport/20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","timestamp":"2025. február. 22. 10:59","title":"A német helyett a magyar válogatottat választotta Dárdai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa5bab7-7500-484f-8fb1-feac05236757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez volt a legnagyobb drónos támadás a háború kezdete óta az ukrán elnök szerint.","shortLead":"Ez volt a legnagyobb drónos támadás a háború kezdete óta az ukrán elnök szerint.","id":"20250223_Ukrajna-Oroszorszag-haboru-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa5bab7-7500-484f-8fb1-feac05236757.jpg","index":0,"item":"bedaf3ee-1488-4820-9230-6635bd00b499","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Ukrajna-Oroszorszag-haboru-drontamadas","timestamp":"2025. február. 23. 19:01","title":"Közel háromszáz drón repült sebesen Ukrajna felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című fotóalbumát, amelyből számos felvétel egy hónapig a fővárosi Kolta Galériában is megtekinthető.","shortLead":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című...","id":"20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b.jpg","index":0,"item":"30995abc-16f6-4f22-b6f7-be71cc245086","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":"Felhők után rohanva megörökíteni Micimackót: Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd13e0c-ad86-400e-b1d8-73df12ad2311","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A Linke az egyetlen német parlamenti párt, amelyiknek érdemben változott a támogatottsága az elmúlt hónapokban. Pár hónapja sörrel kellett becsalogatni az embereket, most tömve volt a német szocialisták kampányzárója. Különösen a fiatalok körében népszerűek, amihez kellett egy jó beszéd és hogy tudják használni a TikTokot. A program az elmúlt napok után abszurd, de Németországban még van erre tér. ","shortLead":"A Linke az egyetlen német parlamenti párt, amelyiknek érdemben változott a támogatottsága az elmúlt hónapokban. Pár...","id":"20250222_nemetorszag-valasztas-linke-kampanyzaro-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd13e0c-ad86-400e-b1d8-73df12ad2311.jpg","index":0,"item":"7c13a023-6616-45f9-876b-b636a0570bf6","keywords":null,"link":"/360/20250222_nemetorszag-valasztas-linke-kampanyzaro-riport","timestamp":"2025. február. 22. 09:00","title":"Elmentem a német szocialisták kampányzárójára, hogy megnézzem, mekkora luxus demokráciában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.","shortLead":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta...","id":"20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20.jpg","index":0,"item":"4594c52c-afff-47e9-8c14-bd63083debe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","timestamp":"2025. február. 23. 12:10","title":"Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül is kifizetődött neki.","shortLead":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül...","id":"20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254.jpg","index":0,"item":"5e136079-59b5-4289-94b9-6d2cd88cb0a8","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","timestamp":"2025. február. 22. 12:00","title":"Hogyan lett egy BBC által is példaképnek tekintett tudósító a Kreml fő szócsöve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421e92bb-e4d1-4bd5-98c8-dec5d67d48d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adómentesség a legalább kétgyerekes anyáknak, áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak, hadüzenet az LMBTQ-közösségnek és a civileknek – egyebek mellett ezekről beszélt Orbán Viktor a 26. évértékelőjében. Egyértelművé tette, hogy „Magyarország ellenében” biztosan nem lesz az Európai Unió tagja Ukrajna. Magyar Péter nevét ugyan nem ejtette ki, de kitért az ő szerepére is.","shortLead":"Adómentesség a legalább kétgyerekes anyáknak, áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak, hadüzenet az LMBTQ-közösségnek és...","id":"20250222_Orban-Viktor-adokedvezmenyeket-es-LMBTQ-ellenes-intezkedeseket-igert-az-evertekelojeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/421e92bb-e4d1-4bd5-98c8-dec5d67d48d8.jpg","index":0,"item":"e3253dfb-27dc-4495-b9f4-de9dc24a60ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-Viktor-adokedvezmenyeket-es-LMBTQ-ellenes-intezkedeseket-igert-az-evertekelojeben","timestamp":"2025. február. 22. 17:48","title":"Orbán Viktor adókedvezményeket és LMBTQ-ellenes intézkedéseket ígért az évértékelőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca97c3f-fcd3-4829-849d-303e3f9bc2eb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egészségügyről, az oktatásról, a nyugdíjasok helyzetéről és a megélhetési költségekről kéri ki a Tisza Párt a magyarok véleményét – írta Magyar Péter.","shortLead":"Az egészségügyről, az oktatásról, a nyugdíjasok helyzetéről és a megélhetési költségekről kéri ki a Tisza Párt...","id":"20250222_Marcius-15-nepszavazas-Magyar-Peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca97c3f-fcd3-4829-849d-303e3f9bc2eb.jpg","index":0,"item":"be3ab1cb-08b4-4eaf-b35d-731f72d04528","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Marcius-15-nepszavazas-Magyar-Peter-tisza-part","timestamp":"2025. február. 22. 11:10","title":"Március 15-i eseményt és népszavazást hirdetett meg Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]