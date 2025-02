Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A kormány számára a gazdasági siker már csak egyet jelent: a 2026-os választások megnyerését. Ennek rendeltek alá mindent, de leginkább a józan ész logikáját. Vélemény.","shortLead":"A kormány számára a gazdasági siker már csak egyet jelent: a 2026-os választások megnyerését. Ennek rendeltek alá...","id":"20250225_Gyukeri-Mercedesz-Orban-osbune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6ef389c9-906d-4e0e-ba74-51f9cceef506","keywords":null,"link":"/360/20250225_Gyukeri-Mercedesz-Orban-osbune","timestamp":"2025. február. 25. 07:30","title":"Gyükeri Mercédesz: Orbán ősbűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361afca6-dbf0-440a-9d9e-604d4ee3ab2e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A két márciusi uniós csúcstalálkozó napirendje, a következő hétéves költségvetés előkészítése és – magyar javaslatra – az Európai Bizottság és a civil szervezetek közötti szerződések átláthatósága. Ezek voltak az Általános Ügyek Tanácsának legfontosabb témái.","shortLead":"A két márciusi uniós csúcstalálkozó napirendje, a következő hétéves költségvetés előkészítése és – magyar javaslatra –...","id":"20250225_unios-forrasok_boka-janos_civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361afca6-dbf0-440a-9d9e-604d4ee3ab2e.jpg","index":0,"item":"bf18f4d7-90b2-4dfe-9095-703df5d62fd4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_unios-forrasok_boka-janos_civil-szervezetek","timestamp":"2025. február. 25. 18:36","title":"Bóka János: Sem a befagyasztott uniós pénz, sem a migrációs büntetés ügyében nincs előrelépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli katonák elleni eljárásokat, vagy tagadják a Hamász október 7-i támadását.","shortLead":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli...","id":"20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"67862357-6577-4e12-9c15-87ec0f33d5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","timestamp":"2025. február. 25. 15:16","title":"Izrael kitiltott két EP-képviselőt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal folytatott tárgyalás részleteiről. ","shortLead":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal...","id":"20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"01f6f8c1-0be4-4bef-bf4f-3ef372503097","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. február. 25. 12:14","title":"Macron hamarosan részletezni is fogja az európai vezetőknek, milyen volt a találkozója Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681124f9-7f2f-4783-be65-a431c7b6b3c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 14 ezer új mintával bővül a norvégiai globális “ítéletnapi vetőmagbank”, közölte az intézmény üzemeltetője.","shortLead":"Több mint 14 ezer új mintával bővül a norvégiai globális “ítéletnapi vetőmagbank”, közölte az intézmény...","id":"20250226_iteletnapi-vetomagbank-kinyitas-uj-novenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681124f9-7f2f-4783-be65-a431c7b6b3c3.jpg","index":0,"item":"6b59316e-71b4-429d-bb4b-d12c3e509aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_iteletnapi-vetomagbank-kinyitas-uj-novenyek","timestamp":"2025. február. 26. 15:03","title":"Ismét kinyitották az „ítéletnapi vetőmagbankot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","shortLead":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","id":"20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76.jpg","index":0,"item":"809b351d-b6ee-42aa-83e5-4566937405df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","timestamp":"2025. február. 25. 10:10","title":"Videó: Erre számíthanak hónapokig az autósok a Flórián téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","shortLead":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","id":"20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0.jpg","index":0,"item":"0d6e816a-f68b-41d2-b214-288aa107c56e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","timestamp":"2025. február. 25. 10:03","title":"Újabb riválist kap a Google Chrome, saját böngészőt ad ki a Perplexity ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]