[{"available":true,"c_guid":"9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek férfi kéziseink és indul a Forma–1-es szezon is.","shortLead":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek...","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4.jpg","index":0,"item":"5ce0ea72-df04-4460-9fe0-401a94c3aee7","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:37","title":"Szoboszlairól szólhat a március, amely a magyar válogatottnak is sorsdöntő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","shortLead":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","id":"20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"9370c4c5-b90c-493a-9ead-9728be196bcb","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","timestamp":"2025. március. 06. 12:02","title":"„FUCK NER” feliratú pólóban jelent meg a forgatókönyvíró a 16 milliárdos állami támogatással készült Hunyadi díszbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az IKEA visszahív több lámpát és világítófüzért, melyek nem megfelelő dugóval rendelkeznek. A vállalat arra kéri az érintett termékek vásárlóit, ne használják tovább az eszközeiket, mert áramütést okozhatnak. Az IKEA azt is üzeni a vásárlóknak: mielőbb lépjenek kapcsolatba a céggel.","shortLead":"Az IKEA visszahív több lámpát és világítófüzért, melyek nem megfelelő dugóval rendelkeznek. A vállalat arra kéri...","id":"20250305_ikea-termekvisszahivas-lampak-led-vilagitofuzer-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b.jpg","index":0,"item":"cfbce595-12bb-4f31-ad40-e0e90d6a457f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_ikea-termekvisszahivas-lampak-led-vilagitofuzer-lista","timestamp":"2025. március. 05. 08:13","title":"Termékvisszahívást rendelt el az IKEA: fussa át a listát, életveszélyesek az alábbi eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai Bizottságnak nagy a mozgástere az ellenvámok kivetésére. ","shortLead":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai...","id":"20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72.jpg","index":0,"item":"9510d734-0ead-4d23-b4ff-619fb5f706a3","keywords":null,"link":"/360/20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","timestamp":"2025. március. 06. 11:12","title":"Európa már készíti az azonnal élesíthető választ Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec75aa82-4987-494e-996a-0b62d0816ba1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A busz mögött haladó autó fedélzeti kamerája rögzítette az esetet.","shortLead":"A busz mögött haladó autó fedélzeti kamerája rögzítette az esetet.","id":"20250306_video-kolosy-ter-baleset-busz-villamos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec75aa82-4987-494e-996a-0b62d0816ba1.jpg","index":0,"item":"f288db70-4017-425d-a18e-84cc6e27626a","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_video-kolosy-ter-baleset-busz-villamos","timestamp":"2025. március. 06. 11:42","title":"Videón, ahogy a Kolosy téren busszal ütközött a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők beazonosítottak. ","shortLead":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők...","id":"20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"380ee36f-1d8d-4aeb-91e4-60b0046d0bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 05. 08:39","title":"Hibáztak a Gene Hackman halála ügyében nyomozó rendőrök, egy másik kutyát azonosítottak a házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac11de1-9ca7-4d48-bdc2-08bca7c95ee2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két éve még csak 2 millió forint volt az átlagos kölcsönösszeg. Az emelkedés egyik oka, hogy minden sokkal drágább lett, ugyanakkor ma már inkább nagyobb kiadásokat finanszíroz a lakosság személyi hitelből.","shortLead":"Két éve még csak 2 millió forint volt az átlagos kölcsönösszeg. Az emelkedés egyik oka, hogy minden sokkal drágább...","id":"20250305_Egyre-nagyobb-szemelyi-hiteleket-vesznek-fel-a-magyarok-mar-3-millio-forint-az-atlag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac11de1-9ca7-4d48-bdc2-08bca7c95ee2.jpg","index":0,"item":"94e5f0a0-0597-4413-b6a5-3727002b6092","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Egyre-nagyobb-szemelyi-hiteleket-vesznek-fel-a-magyarok-mar-3-millio-forint-az-atlag","timestamp":"2025. március. 05. 15:18","title":"Két év alatt 50 százalékkal nőtt a felvett személyi hitelek összege, már 3 millió forint az átlag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]