Trump jócskán megcsappantotta a lengyelek körében idáig töretlen bizalmat az Egyesült Államok iránt. Meglepő, hogy az elnök sorozatos jogsértései dacára viszonylag csendes az amerikai társadalom. Miért boldogtalan az új európai külügyi főmegbízott, Kaja Kallas? A kínai BYD villámgyors e-autós töltési rendszerével üzent Elon Musknak és a világnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta...","id":"20250324_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"7c76a718-ff81-40fc-844f-13e269824180","keywords":null,"link":"/360/20250324_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 24. 10:44","title":"Die Welt-kommentár: Nem boszorkányság olyan védelmi szervezetet alapítani az EU-ban, amelyben Magyarország nem vétózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról készült szép festményt ajándékozott az elnöknek.","shortLead":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról...","id":"20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"bd852b04-8cc3-4c7a-816f-f2517cc52592","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","timestamp":"2025. március. 23. 09:40","title":"Az amerikaiak legitimnek tekintik a megszállt területeken rendezett orosz népszavazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 53 éves férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 53 éves férfit gyanúsítanak.","id":"20250323_Megoltek-egy-not-Rackereszturon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"b2059c23-07d7-449b-a70c-a192e7651a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Megoltek-egy-not-Rackereszturon","timestamp":"2025. március. 23. 06:48","title":"Megöltek egy nőt Ráckeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek esetén. Igaz, mint kiderült, csak egy bizonyos összegig. Ez az intézkedés megannyi kérdést felvet, a Duma Aktuál csapata is elmerengett ezeken. Lehet, hogy egyszerűbb lenne több nyugdíjat adni? Mit kaphatnának még vissza az idősek? Eljön a sugardaddyk és sugarmommyk reneszánsza?","shortLead":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát...","id":"20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"a5c048fd-0d89-4738-a50b-0db1b75b560f","keywords":null,"link":"/360/20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","timestamp":"2025. március. 22. 19:30","title":"Mi történt a Karmelitában, amikor előrukkoltak a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. 