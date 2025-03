Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő előválasztása előtt vették őrizetbe. ","shortLead":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő...","id":"20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb.jpg","index":0,"item":"eaf70a07-7c2f-44fd-93fa-53e77e11e013","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","timestamp":"2025. március. 23. 16:42","title":"Felfüggesztették a bebörtönzött isztambuli polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35937c9e-dbe1-4417-a60e-c30c9840b90c","c_author":"Kanicsár Ádám András","category":"elet","description":"Az elmúlt 30 évben elhalványult az emléke, de Madonna karrierjének egyik legnagyobb botránya 1992-ben tényleg megrázta a fél világot. Az 1992-ben kiadott SEX című, fémborítós művészi fotókötet az énekesnő szexuális fantáziáit dolgozta fel, komoly – ám néha megkérdőjelezhető – társadalmi szerepvállalással és máig meghökkentő témákkal. Madonna magára zúdította a népharagot, de később is ragaszkodott hozzá, hogy beszéljen a szexről, holott a társadalom máig nem veszi tőle jó néven. Igaz, már egészen más okok miatt. De mekkora volt a SEX és az Erotica jelentősége? Hogyan lehet értelmezni a hatvan feletti Madonna kommunikációját a szexről és az életkorról? És mi lehet Madonna üzenete, amit valójában igencsak meg kellene hallania a társadalomnak? A kérdéseket Jámbor Eszterrel és Mary Gabriel Madonna-életrajzának a segítségével próbáljuk megfejteni. ","shortLead":"Az elmúlt 30 évben elhalványult az emléke, de Madonna karrierjének egyik legnagyobb botránya 1992-ben tényleg megrázta...","id":"20250323_madonna-sex-egyenjogusag-eletrajz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35937c9e-dbe1-4417-a60e-c30c9840b90c.jpg","index":0,"item":"41fb88bd-7c9b-488c-8c8d-38d3f08c4696","keywords":null,"link":"/elet/20250323_madonna-sex-egyenjogusag-eletrajz","timestamp":"2025. március. 23. 13:00","title":"Az első album a női szexualitásról, amely nem heteroszexuális férfiak izgatására készült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt támadás és védekezés között a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozó vasárnapi visszavágóján, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt...","id":"20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216.jpg","index":0,"item":"03c833ad-a0c3-4c03-8aba-3e456c9a0f3d","keywords":null,"link":"/sport/20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","timestamp":"2025. március. 22. 15:16","title":"Rossi változtatásokkal készül a vasárnapi magyar-török meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"A tagállamok Magyarország nélkül fogadtak el egy 14 pontos állásfoglalást Ukrajnáról a csütörtöki EU-csúcson. Megismétlődött az a forgatókönyv, amit két hete a rendkívüli, Ukrajnáról és a közös védelemről szóló találkozón már teszteltek és működött.","shortLead":"A tagállamok Magyarország nélkül fogadtak el egy 14 pontos állásfoglalást Ukrajnáról a csütörtöki EU-csúcson...","id":"20250322_EU-csucs_Orban-Viktor_Europai-Unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155.jpg","index":0,"item":"c6689a8e-aa3f-4f32-9385-36bc12f3bde5","keywords":null,"link":"/360/20250322_EU-csucs_Orban-Viktor_Europai-Unio","timestamp":"2025. március. 22. 10:30","title":"Az új normalitás az EU-ban: Hogyan neveld az Orbánodat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b25c9-d4f4-47f7-93bc-7d9b808a51a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt ezt a Fidesz Harcosok klubja néven szerveződő trollhadseregéhez köti.","shortLead":"A párt ezt a Fidesz Harcosok klubja néven szerveződő trollhadseregéhez köti.","id":"20250323_Tisza-Kamu-posztokat-terjesztenek-a-part-EP-kepviseloi-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8b25c9-d4f4-47f7-93bc-7d9b808a51a1.jpg","index":0,"item":"08775e00-3104-474c-8fa5-b6a63f032290","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Tisza-Kamu-posztokat-terjesztenek-a-part-EP-kepviseloi-neveben","timestamp":"2025. március. 23. 19:42","title":"Tisza: Kamu posztokat terjesztenek a párt EP-képviselői nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Punk’s not dead!","shortLead":"Punk’s not dead!","id":"20250322_sex-pistols-koncert-100-club","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0.jpg","index":0,"item":"22a5cb06-cb36-4174-9d0a-f8e02c09164d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_sex-pistols-koncert-100-club","timestamp":"2025. március. 22. 13:42","title":"Újra a punk bölcsőjében koncertezett a Sex Pistols","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki szerintük az intézményből végezte tevékenységét.","shortLead":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki...","id":"20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3.jpg","index":0,"item":"dba3b2fe-b88d-49d4-aa76-1be4117c4563","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","timestamp":"2025. március. 24. 05:34","title":"Kórház elleni légicsapás végzett a Hamász pénzügyi vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","shortLead":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","id":"20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840.jpg","index":0,"item":"13089a39-1c31-40bd-b4d5-cf139876a4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","timestamp":"2025. március. 24. 07:21","title":"Íme a teljesen új Alfa Romeo Stelvio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]