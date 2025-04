Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af0d2029-e574-4f66-af54-c7ef7187089c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést azzal indokolták a hatóságok, hogy túl sok menekült marad Líbiában, ezzel veszélyeztetik az ország etnikai összetételét.","shortLead":"A döntést azzal indokolták a hatóságok, hogy túl sok menekült marad Líbiában, ezzel veszélyeztetik az ország etnikai...","id":"20250404_Libia-segelyszervezet-kitiltas-ensz-orvosok-hatarok-nelkul-tunezia-menekult-migrans-humanitarius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0d2029-e574-4f66-af54-c7ef7187089c.jpg","index":0,"item":"086b667b-e017-415d-8fd4-7568789a580b","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Libia-segelyszervezet-kitiltas-ensz-orvosok-hatarok-nelkul-tunezia-menekult-migrans-humanitarius","timestamp":"2025. április. 04. 20:12","title":"Líbia segélyszervezeteket tilt ki az országból, köztük van az ENSZ menekültügyi szervezete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken keresztül internetezhetnek majd az ügyfelek.","shortLead":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken...","id":"20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07.jpg","index":0,"item":"a9997031-155c-4c0f-8f40-33696e1d5f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","timestamp":"2025. április. 05. 20:03","title":"Éles verseny: útnak indítja az Amazon az 3200 darabos műholdflotta első szatellitjeit, internetezni lehet majd rajtuk keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Budapest Airport és a mianmari junta.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"6e003368-7d4a-4265-833d-766332169d45","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","timestamp":"2025. április. 06. 06:00","title":"Liszt Ferenc és egy katonai diktatúra Dél-Kelet-Ázsiában │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","shortLead":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","id":"20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50.jpg","index":0,"item":"4f855a52-26c7-4b09-bc94-c252c12b3f2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 06. 13:32","title":"Ittasan, bedrogozva akartak ralizni, a verseny előtt lekapcsolta őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője annak kapcsán posztolt, hogy folyamatosak a késések és leállások a győri fővonalon.","shortLead":"A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője annak kapcsán posztolt, hogy folyamatosak a késések és leállások a győri...","id":"20250405_Vitezy-David-szerint-Lazarnak-a-Pride-es-a-karomkodas-helyett-azzal-kene-foglalkoznia-ami-a-dolga-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"b2af40fa-104e-4d4a-93e2-c2e27e9a8864","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Vitezy-David-szerint-Lazarnak-a-Pride-es-a-karomkodas-helyett-azzal-kene-foglalkoznia-ami-a-dolga-lenne","timestamp":"2025. április. 05. 13:11","title":"Vitézy Dávid szerint Lázárnak a Pride és a káromkodás helyett azzal kéne foglalkoznia, ami a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e2814-4d3d-4f8a-8d71-8577df406466","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár korábban áltudománynak bélyegezték a fiziognómiát, azaz következtetések levonását valakinek a személyiségére az arcvonásaiból, a mesterséges intelligencia (MI) legfejlettebb formái miatt manapság újra felkapták a módszert.","shortLead":"Bár korábban áltudománynak bélyegezték a fiziognómiát, azaz következtetések levonását valakinek a személyiségére...","id":"20250406_hvg-fiziognomia-arcelemzes-altudomany-mesterseges-intelligencia-szemelyisegelemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c3e2814-4d3d-4f8a-8d71-8577df406466.jpg","index":0,"item":"9b58e32c-3030-4c88-adb7-0b58d0ecf99f","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-fiziognomia-arcelemzes-altudomany-mesterseges-intelligencia-szemelyisegelemzes","timestamp":"2025. április. 06. 16:15","title":"Ismeri a fiziognómiát? Sajnos lehet, hogy bele fog futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8254b2-d3f5-4aa5-8b19-13a0f4e05596","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bárhová megy, a bemutatásánál a nevéhez hozzáragasztják: olimpiai bajnok. Pedig alig volt már hátra egy hónap a párizsi játékok megnyitójáig, amikor eldőlt, hogy a szövetség őt nevezi. Gulyás Michelle meghálálta a bizalmat, a hosszú évek alatt elsajátított mentális technikákat is bevetve, flow állapotban versenyezve győzött az utolsó olyan öttusaversenyen, amelyben még szerepelt a lovaglás. A sportoló a Penge podcastban mindezekről, továbbá a kéretlen kritikák kezeléséről, a nemet mondás nehézségéről és a feladatok sokaságával zsonglőrködésről is mesélt Szilágyi Áronnak és Kenyeres Andrásnak.","shortLead":"Bárhová megy, a bemutatásánál a nevéhez hozzáragasztják: olimpiai bajnok. Pedig alig volt már hátra egy hónap a párizsi...","id":"20250404_penge-podcast-gulyas-michelle-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd8254b2-d3f5-4aa5-8b19-13a0f4e05596.jpg","index":0,"item":"89bf9a55-8058-4aa6-9d0c-5000c8e4eab8","keywords":null,"link":"/elet/20250404_penge-podcast-gulyas-michelle-szilagyi-aron","timestamp":"2025. április. 04. 20:00","title":"Gulyás Michelle: Egy pszichológiai könyvet írhatnék lassan – Penge podcast Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István agrárminiszter állítja, hogy hétvégén sem áll meg a munka, a törzs szombaton is ülésezik.","shortLead":"Nagy István agrárminiszter állítja, hogy hétvégén sem áll meg a munka, a törzs szombaton is ülésezik.","id":"20250404_Harom-hettel-a-szaj-es-koromfajas-virus-Allategeszsegugyi-Operativ-Torzset-kormany-szarvasmarha-telep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c.jpg","index":0,"item":"6e84a512-7a40-46df-9979-af83e4dc7d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Harom-hettel-a-szaj-es-koromfajas-virus-Allategeszsegugyi-Operativ-Torzset-kormany-szarvasmarha-telep","timestamp":"2025. április. 04. 20:49","title":"Három héttel a száj- és körömfájás vírus megjelenése után Állategészségügyi Operatív Törzset hoz létre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]