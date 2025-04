Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 09. 07:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felére csökkent az ingatlanok drágulása havi szinten országosan és Budapesten is. Van azonban, ahol még mindig 10 százalék feletti az érték","shortLead":"Felére csökkent az ingatlanok drágulása havi szinten országosan és Budapesten is. Van azonban, ahol még mindig 10...","id":"20250409_ingatlan-dragulas-lakaspiac-negyzetmeterar-ingatlancom-lakasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"e9529e75-c463-49d8-852e-e5504a6f3d4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlan-dragulas-lakaspiac-negyzetmeterar-ingatlancom-lakasar","timestamp":"2025. április. 09. 14:42","title":"Lassul a lakások drágulása, de pezsgőt azért ne bontsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB óvatosabb a kormánynál, zsarolás helyett ingyenes alapszámláról és jobb ügyfél-tájékoztatásról állapodott meg a bankszövetséggel.","shortLead":"Az MNB óvatosabb a kormánynál, zsarolás helyett ingyenes alapszámláról és jobb ügyfél-tájékoztatásról állapodott meg...","id":"20250408_Ot-lepes-mnb-Varga-Mihaly-bankok-bankszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"1066fc87-b49a-4cfe-93a4-f8e7170e797f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Ot-lepes-mnb-Varga-Mihaly-bankok-bankszovetseg","timestamp":"2025. április. 08. 14:35","title":"Öt lépésről egyezett meg Varga Mihály a bankok vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","shortLead":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","id":"20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"38e699b9-dbad-4280-ae86-523c6b672473","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","timestamp":"2025. április. 08. 17:56","title":"Bábolna a hírekből tudta meg, hogy hozzájuk viszik a 3500 leölt szarvasmarha tetemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ne vigye magával az ágyba a mobilját: egy friss vizsgálat szerint durván rontja az alvásminőségét, ha még nyomkodja, mielőtt lehunyná a szemét.","shortLead":"Ne vigye magával az ágyba a mobilját: egy friss vizsgálat szerint durván rontja az alvásminőségét, ha még nyomkodja...","id":"20250409_telefon-hasznalata-agyban-elalvas-elott-almatlansag-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"e76ffdee-dc67-4fb7-bbb0-30b19a22c7cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_telefon-hasznalata-agyban-elalvas-elott-almatlansag-kutatas","timestamp":"2025. április. 09. 08:03","title":"63%-kal növeli az álmatlanság esélyét, 24 perccel rövidíti az alvást – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","shortLead":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","id":"20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac.jpg","index":0,"item":"61391de9-7f04-4f56-ac7b-fb666f537ab1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","timestamp":"2025. április. 07. 20:35","title":"Caramel nyolc éve még a Fidesznek kampányolt, ma a Tisza Párt pultjánál fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámháborújának első napja nagy veszteséget okozott a tőzsdéken.","shortLead":"Donald Trump vámháborújának első napja nagy veszteséget okozott a tőzsdéken.","id":"20250407_vezeto-nyugat-europai-tozsdek-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28.jpg","index":0,"item":"711aefc7-5e60-48d2-9df5-91025738bf2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_vezeto-nyugat-europai-tozsdek-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 07. 18:40","title":"Beleálltak a földbe a vezető nyugat-európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump által bejelentett vámokra ahelyett, hogy tárgyalásokat kezdene az amerikai elnökkel. ","shortLead":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump...","id":"20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"74a6bd16-1950-4261-9da3-2f6a4f364350","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","timestamp":"2025. április. 09. 08:19","title":"Magyarország is támogatni fogja Trump szankcióit Oroszországgal szemben, amennyiben Putyin nem hajlandó a tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]