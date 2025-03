Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52e4853d-0023-4f57-a566-e84e05a1a190","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi és a nő Isten képmását hordozza, méltóságát ezért tőle kapja – írja Fabiny Tamás.","shortLead":"A férfi és a nő Isten képmását hordozza, méltóságát ezért tőle kapja – írja Fabiny Tamás.","id":"20250317_fabiny-tamas-puspok-orban-beszed-poloska-teologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52e4853d-0023-4f57-a566-e84e05a1a190.jpg","index":0,"item":"902c4542-82bf-4998-845b-34557fc4691f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_fabiny-tamas-puspok-orban-beszed-poloska-teologia","timestamp":"2025. március. 17. 14:40","title":"Fabiny püspök Orbán poloskás beszédéről: Egy keresztény politikust éppen a hite kell hogy megvédjen attól, hogy ilyen súlyos kifejezésekkel éljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","shortLead":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","id":"20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee.jpg","index":0,"item":"ba7737a2-8cfc-4b31-824a-057b2640fdb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","timestamp":"2025. március. 17. 07:21","title":"Újabb retrójárgány: fény derült a vadonatúj Renault 4 árára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11aa4f83-aef7-4abf-863f-6e20a0e3b7a6","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Még ma is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a világ egyre rosszabb hely, pedig a tények ennek az ellenkezőjét mutatják. Az élet szinte minden területén – az egészségtől az oktatáson át a szegénység csökkenéséig – soha nem látott fejlődést értünk el. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Még ma is sokan hajlamosak azt hinni, hogy a világ egyre rosszabb hely, pedig a tények ennek az ellenkezőjét mutatják...","id":"20250316_Het-bizonyitek-hogy-a-leheto-legjobb-korszakban-elunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11aa4f83-aef7-4abf-863f-6e20a0e3b7a6.jpg","index":0,"item":"db664f55-9d38-43ac-84cb-e67d260eac59","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250316_Het-bizonyitek-hogy-a-leheto-legjobb-korszakban-elunk","timestamp":"2025. március. 16. 19:15","title":"Hét bizonyíték, hogy a lehető legjobb korszakban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762767bf-cd15-43cd-9528-5701592265d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új szabályok nem a multiknak fájnak igazán, hanem azoknak a hazai vállalkozók által működtetett boltoknak, amelyek épphogy csak fölécsúsznak a törvényben rögzített egymilliárdos árbevételküszöbnek.","shortLead":"Az új szabályok nem a multiknak fájnak igazán, hanem azoknak a hazai vállalkozók által működtetett boltoknak, amelyek...","id":"20250317_Bedontheti-az-arresstop-a-CBA-a-Coop-es-a-Real-franchise-uzleteit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/762767bf-cd15-43cd-9528-5701592265d5.jpg","index":0,"item":"6443dcda-09b1-4dca-b6e5-2e4113a76cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Bedontheti-az-arresstop-a-CBA-a-Coop-es-a-Real-franchise-uzleteit","timestamp":"2025. március. 17. 14:31","title":"Bedöntheti az árrésstop a CBA, a Coop és a Reál franchise-üzleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy barista elmulasztotta biztonságosan lezárni az egyik italt, ami a futár ölébe ömlött súlyos égési sérüléseket okozva. ","shortLead":"Egy barista elmulasztotta biztonságosan lezárni az egyik italt, ami a futár ölébe ömlött súlyos égési sérüléseket...","id":"20250316_50-millio-dollar-karteritest-kell-fizetnie-a-Starbucksnak-mert-forro-tea-omlott-egy-futarra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95.jpg","index":0,"item":"c52166ba-ce60-4bf2-bb3a-84935c993fdc","keywords":null,"link":"/elet/20250316_50-millio-dollar-karteritest-kell-fizetnie-a-Starbucksnak-mert-forro-tea-omlott-egy-futarra","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"50 millió dollár kártérítést kell fizetnie a Starbucksnak, mert forró tea ömlött egy futárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","shortLead":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","id":"20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"258d8af7-fa3c-4bcc-b94f-5970c046c1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","timestamp":"2025. március. 16. 12:22","title":"Trump szerint szarkasztikus volt, amikor megígérte, hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbán Viktor a status quót és saját hatalmát védő harcot hirdetett dehumanizált állampolgárai ellen, Magyar Péter országépítésre hívta a nemzetet. Tessék választani. ","shortLead":"Orbán Viktor a status quót és saját hatalmát védő harcot hirdetett dehumanizált állampolgárai ellen, Magyar Péter...","id":"20250315_a-kereszteslovag-deliriuma-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82a99247-69ec-4f7e-8603-521b6f062862.jpg","index":0,"item":"df8065c9-f605-4baf-bb85-aac2a94a3327","keywords":null,"link":"/360/20250315_a-kereszteslovag-deliriuma-Orban-Viktor","timestamp":"2025. március. 15. 19:56","title":"Egy saját démonaival küzdő poloskairtó kereszteslovag lázálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról...","id":"20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa.jpg","index":0,"item":"9cb02cac-f918-41ab-aecc-03eb2536c30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","timestamp":"2025. március. 17. 06:41","title":"Ez a biturbó V12-es Maybach Zeppelin kimaxolja a luxus fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]